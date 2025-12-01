El devastador incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong deja ya 151 muertos y trece personas detenidas por presunto homicidio imprudente, en medio de una investigación penal conjunta de la Policía hongkonesa y la Comisión Independiente contra la Corrupción que apunta a graves irregularidades en las obras de rehabilitación exterior.

El parte de fallecidos aumentó así en cinco personas con respecto al recuento previo, anunciado este domingo.

Los arrestados están vinculados a la contratista principal del proyecto, consultoras de ingeniería estructural, subcontratistas especializados en andamios de bambú y empresas encargadas de la renovación de fachadas.

Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones, según fuentes oficiales.

El jefe del Ejecutivo adjunto, Eric Chan, anunció este lunes en rueda de prensa la constitución de un equipo interinstitucional que coordina la investigación penal por el incendio letal.

En las últimas horas, peritos policiales extrajeron veinte muestras de malla de contención perimetral en distintas cotas de las torres siniestradas. Siete de estas muestras, tomadas en cuatro bloques, no alcanzan los índices mínimos de retardancia a la llama exigidos por la normativa local.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, detalló que los indicios revelan una sustitución fraudulenta tras los daños estructurales provocados por el supertifón Ragasa, registrado en la excolonia británica el pasado julio.

Los responsables habrían adquirido grandes partidas de red sintética no clasificada como ignífuga y, para sortear los controles, colocaron material homologado solo en zonas de fácil acceso –zócalo y pies de andamio–, reservando la red no resistente a las llamas para las superficies superiores, únicamente verificables mediante equipos de altura de los bomberos.

La Unidad de Investigación Criminal del Cuerpo de Bomberos ha intervenido planos de obra, albaranes de suministro y restos físicos de las estructuras auxiliares.

Al mismo tiempo, un equipo técnico del Negociado de Vivienda somete a ensayo los paneles de aislamiento térmico de fachadas y rastrea si el proveedor implicado distribuyó lotes similares en otros contratos de rehabilitación integral en la región administrativa especial, según medios locales.

El incendio, originado el miércoles por la tarde y declarado extinguido en la madrugada del viernes, se propagó con extrema rapidez a siete de las ocho torres del conjunto residencial, concebido para unos 4.600 habitantes.

El balance provisional contabiliza 151 cadáveres, cerca de un centenar de desaparecidos y 79 heridos de diversa consideración.

Hasta la fecha, 683 afectados han sido realojados en establecimientos hoteleros, 1.144 ocupan módulos de vivienda transitoria y dos centros de acogida de emergencia mantienen sus puertas abiertas.

En las inmediaciones de las ruinas, un homenaje conmemorativo espontáneo acumula ofrendas florales y mensajes de duelo, al tiempo que se intensifican las demandas ciudadanas para esclarecer posibles responsabilidades políticas en la fiscalización de los trabajos de renovación exterior.