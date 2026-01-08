La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que la mujer abatida en Minnesota por disparos de agentes migratorios usó su vehículo como un "arma" y reiteró que el oficial tomó medidas para "protegerse a sí mismo y a sus compañeros".

"Este vehículo se usó para atropellar a este oficial. Se usó como arma, y ​​el oficial sintió que su vida corría peligro. Se usó para llevar a cabo un acto violento, por lo que el oficial tomó medidas para protegerse a sí mismo y a sus compañeros agentes del orden", sostuvo Noem en una rueda de prensa en Nueva York.

La titular de Seguridad Nacional señaló que hay una investigación en curso; no obstante, describió al agente como "un oficial experimentado que siguió su entrenamiento".

Por su parte, ayer Noem había acusado a la mujer abatida por el agente migratorio de cometer "un acto de terrorismo doméstico".

Pese a que varias imágenes compartidas en redes sociales y recogidas por los medios locales muestran cómo el coche nunca tocó al agente, Noem volvió a insistir este jueves en que "fue atropellado por el vehículo".

Noem también criticó duramente a las administraciones demócratas de Minnesota y Mineápolis, a las que tildó de "corruptas" por dejar que "criminales e inmigrantes ilegales abusaran de los programas y robaran el dinero" del estado y la ciudad.

En las últimas horas, una multitud de manifestantes se reunió en el lugar de los hechos tras el tiroteo para expresar su indignación contra los agentes locales y federales.

También se esperan hoy protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York.