La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo este domingo que enviará "cientos" de agentes federales más a Minnesota, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

"Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad", afirmó Noem en el programa 'Sunday Morning Futures', de Fox News.

Según cálculos de medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2.100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por Seguridad Nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

La secretaria advirtió de que si los manifestantes, que se oponen a las redadas migratorias de ICE y los agentes federales, "llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito y los haremos rendir cuentas de las consecuencias".

También argumentó que la presencia de agentes federales en Minnesota es necesaria porque "es la zona cero del robo de dinero de los contribuyentes y de la protección de criminales", y en concreto señaló que en el estado es "prevalente" la trata de menores y el tráfico sexual entre inmigrantes indocumentados.

Este fin de semana se celebraron más 1.000 protestas en EE.UU. contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump y la muerte de la manifestante Renee Good, una mujer blanca de 37 años abatida por un agente federal en su vehículo cerca de un operativo migratorio en Mineápolis el pasado miércoles.

Noem y otros responsables de la Administración Trump han insistido en que Good buscaba arrollar con su vehículo a uno de los agentes de ICE, mientras las autoridades locales han afirmado que los vídeos públicos muestran que ella intentaba alejarse, pero uno de los agentes la siguió y le disparó varias veces.

La secretaria consideró este domingo la muerte de Good "trágica" tras acusarla en días pasados de ejercer "terrorismo interno", algo que ha suscitado críticas del alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quienes reclaman una investigación transparente.

