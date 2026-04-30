El científico estadounidense Craig Venter, pionero mundial de la genómica y uno de los principales impulsores de la secuencia completa del genona humano, falleció en San Diego (Estados Unidos) a los 79 años tras una complicación del cáncer del que había sido diagnosticado recientemente.

El Instituto J. Crag Venter (JCVI), que el científico estadounidense fundó y todavía dirigía, ha confirmado su fallecimiento en la página web de esta institución, dedicada a la investigación sin fines de lucro y al avance de la ciencia de la genómica, la comprensión de sus implicaciones para la sociedad y la comunicación de estos resultados a la comunidad científica, el público y los responsables políticos.

¿Cuáles son los descubrimientos de Craig Venter?

Los aportes de Craig Venter marcaron un antes y un después en la ciencia. Estos son sus descubrimientos y logros más importantes:

Secuenciación del genoma humano: Lideró el esfuerzo privado desde Celera Genomics para acelerar el mapeo del ADN humano, transformando la genómica moderna.

Lideró el esfuerzo privado desde Celera Genomics para acelerar el mapeo del ADN humano, transformando la genómica moderna. Método EST (etiquetas de secuencias expresadas): Durante su etapa en los National Institutes of Health, desarrolló una técnica que permitió identificar rápidamente miles de genes humanos.

Durante su etapa en los National Institutes of Health, desarrolló una técnica que permitió identificar rápidamente miles de genes humanos. Impulso a la biología sintética: Demostró que los genomas pueden diseñarse y construirse desde cero, sentando las bases de una nueva disciplina científica.

Demostró que los genomas pueden diseñarse y construirse desde cero, sentando las bases de una nueva disciplina científica. Primera célula sintética funcional: Logró crear una célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente, un hito histórico.

Logró crear una célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente, un hito histórico. Metagenómica oceánica: A través de la expedición Sorcerer II, descubrió millones de genes nuevos y amplió el conocimiento sobre la biodiversidad microbiana del océano.

A través de la expedición Sorcerer II, descubrió millones de genes nuevos y amplió el conocimiento sobre la biodiversidad microbiana del océano. Cambio en la ciencia genómica: Pasó de un enfoque lento (gen por gen) a una ciencia basada en datos, escalable y más rápida.

Además, Craig Venter fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto a científicos como John Sulston y Francis Collins por su papel clave en el genoma humano.

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¿Qué edad tiene Craig Venter?

Craig Venter nació el 14 de octubre de 1946, por lo que en 2026 tiene 79 años.

Legado y relevancia en la ciencia de Craig Venter

Craig Venter es considerado uno de los científicos más influyentes en la historia de la genómica y la biología sintética.

Su enfoque innovador impulsó:

Equipos interdisciplinarios

Métodos científicos más rápidos

Aplicaciones reales de la ciencia

Desde el J. Craig Venter Institute destacan que su visión ayudó a transformar la ciencia en una herramienta práctica para resolver problemas globales.

El legado de Craig Venter no solo redefinió cómo se estudian los genes, sino también cómo pueden diseñarse para el futuro de la medicina, la biotecnología y el medio ambiente.

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