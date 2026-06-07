La totalidad de las mesas de votación para la segunda vuelta presidencial de Perú, que equivale a 90.223 a nivel nacional, lograron ser instaladas este domingo para el sufragio, pasadas las 13:00 hora local (18:00 GMT), según el reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La segunda ronda electoral, en la que se enfrentan la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez, tenía un retraso, hasta el mediodía, de un 5,9 % de mesas sin instalarse por la ausencia de los miembros de mesa, lo cual se logró resolver en la última hora del proceso.

Precisamente, en la primera vuelta electoral, el pasado 12 de abril, hubo un grave retraso en la apertura de las mesas de votación en Lima y algunas mesas del extranjero, que dejó a miles de votantes sin ejercer el sufragio ese día, y las autoridades electorales tuvieron que extender la votación hasta el día siguiente.

En esa oportunidad, el problema fue el retraso en el reparto del material electoral, lo cual provocó la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero en esta jornada el JNE ha informado que el 100 % del material llegó a los locales de sufragio.

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Este domingo, el JNE ha desplazado a 28.769 fiscalizadores a nivel nacional y los partidos políticos en carrera han registrado a 64.608 personeros en las mesas de sufragio.

El partido Fuerza Popular de Fujimori ha reportado a 38.467 personeros, y Juntos por el Perú de Sánchez ha inscrito a 26.141 personeros a nivel nacional, según la última información en línea compartida por el JNE.

Detienen en Perú a dos delegados de un partido por marcar 90 cédulas durante elección

Autoridades peruanas detuvieron este domingo a dos observadores de uno de los dos partidos políticos que se juegan la Presidencia del país, el izquierdista Juntos por el Perú y Fuerza Popular, por haber marcado 90 cédulas de votación en un local de Lima, informaron fuentes oficiales.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que esta incidencia ocurrió en un centro de votación de Lima y recordó que marcar cédulas es un delito electoral pasible de sanción penal, pero no aclaró a qué partido político pertenecían los observadores detenidos.

"Esa incidencia ya está reportada, ya se ha tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90″, dijo Burneo en una conferencia de prensa en la que se informó del avance de la jornada electoral.

Agregó que 50 de las cédulas fueron inmediatamente repuestas con material de contingencia.

Medios locales informaron que estas cédulas estaban marcadas a favor del partido de la derechista Keiko Fujimori, Fuerza Popular.

Por otro lado, el Ministerio Público informó de otra incidencia en otro punto de la capital, en el centro de votación Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, en el este de Lima, donde también se hallaron cédulas marcadas.

Tras el reporte, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado.

Detalló que la diligencia se realizó en presencia de efectivos de la Policía Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, del JNE y miembros de mesa.

Asimismo, la ONPE reemplazó el material electoral involucrado conforme a los protocolos establecidos para estos casos y los representantes del Ministerio Público indicaron que estos hechos se pusieron en conocimiento de forma inmediata a la Fiscalía Penal de Turno.