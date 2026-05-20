Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el derribo en 1996 de las dos avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE.UU.

La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de una conferencia del fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente los cargos y eleve la presión contra La Habana.

La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo, el 24 de febrero de 1996, de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.

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La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

USA1022. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 20/05/2026.- Fotografías de dos de los integrantes de la organización Hermanos al Rescate ocupantes del avión derribado por la Fuerza Aérea Cubana puestas en el estrado durante una rueda de prensa de congresistas republicanos celebrada este miércoles en la sede del Congreso en Washington (EE.UU.). Congresistas republicanos afirmaron que la acusación que las autoridades estadounidenses tienen previsto presentar hoy contra el expresidente cubano Raúl Castro será una manera de "traer justicia" a todos los cubanos. EFE/Lenin Nolly

USA1012. WASHINGTON (DC, EEUU), 20/05/2026.- Fotografías de dos de los cuatro miembros de la organización Hermanos al Rescate ocupantes del avión derribado por la Fuerza Aérea Cubana puestas en el estrado durante una rueda de prensa de congresistas republicanos celebrada este miércoles en la sede del Congreso en Washington (EE.UU.). Congresistas republicanos afirmaron este miércoles que la acusación que las autoridades estadounidenses tienen previsto presentar hoy contra el expresidente cubano Raúl Castro será una manera de "traer justicia" a todos los cubanos. EFE/Lenin Nolly

El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran "terroristas", pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Trump contra el gobierno castrista.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han aclarado cómo ejecutarían una operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario.

Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevado sus amenazas de "tomar el control" del país y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

Estas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que sufre la isla, desabastecida de crudo y con problemas energéticos.

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