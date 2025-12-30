El Gobierno de Estados Unidos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) firmaron este lunes un acuerdo mediante el cual la Administración de Donald Trump contribuirá con 2.000 millones de dólares a 17 programas de asistencia en emergencias de Naciones Unidas en 2026.

El memorando de entendimiento que incluye esta contribución, tras un año de drásticos recortes de Estados Unidos a la cooperación humanitaria, fue firmado en la Misión de Washington ante la ONU en Ginebra por el subsecretario de Asuntos Humanitarios de EEE.UU., Jeremy Lewin, y el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

La ONU, a través de la OCHA, ha pedido a sus socios globales 23.000 millones de dólares para atender las emergencias humanitarias de 2026, una cifra considerablemente menor a la de 2025, cuando solicitó 47.000 millones de dólares pero sólo recibió aproximadamente un 30 % de esta cantidad, debido a los recortes en las contribuciones de socios como EEUU.

"Este es un acuerdo histórico. Más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es que millones de vidas se salvarán en 17 países", destacó antes de la firma el jefe humanitario de la ONU, quien agradeció al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio "su liderazgo y contribución".

El diplomático británico subrayó que la largamente esperada contribución estadounidense llega tras un año "extremadamente duro para todos los que participan en la acción humanitaria" y servirá para respaldar su plan de 2026, con el que OCHA quiere llegar a 87 millones de personas en crisis en todo el mundo.

El subsecretario Lewin agregó por su parte que Estados Unidos y Naciones Unidas están trabajando juntos para reformar el sistema humanitario y hacerlo "más reducido y más eficiente".

"Cuando Trump llegó a la presidencia se encontró con un sistema humanitario que había crecido más allá de sus posibilidades y que era insostenible, que no solo Estados Unidos sino también otros donantes ya no podían mantener y era ineficiente", aseguró

El acuerdo, añadió, supone un avance hacia el futuro de la ONU, en el que la organización debe "eliminar duplicidades, recortar estructuras innecesarias, ganar eficiencia, rapidez y flexibilidad, y estar mejor preparada para responder a los retos humanitarios del siglo XXI".

Fletcher admitió que Naciones Unidas está priorizando al máximo su eficiencia, eliminando duplicidades y burocracia, y reconoció que los contribuyentes estadounidenses "esperan responsabilidad por cada dólar gastado, y el programa incluye mecanismos para garantizar que cada dólar salva vidas".

Lewin agregó que el acuerdo marca "sólo el comienzo" de la nueva fórmula de cooperación entre Estados Unidos y Naciones Unidas.

Aseguró que la forma en la que la ayuda norteamericana llegue al sistema humanitaria será "dos veces más eficiente" que antes de la llegada de Trump a la presidencia, pese a que en la práctica la cantidad podría ser menor, ya que reconoció que antes la partida norteamericana para estos programas de cooperación superaba los 10.000 millones de dólares.