Dos periodistas deportivos haitianos murieron de manera violenta en hechos por separado en los últimos cuatro días, en circunstancias aún por esclarecer por las autoridades en medio del recrudecimiento de la crisis de seguridad que sacude el país desde hace años.

El periodista Jean Brunet Bontemps y el fotoperiodista Jean-Marc Stevenson Ysemai fallecieron el viernes pasado en Puerto Príncipe, y el lunes en la ciudad de Les Cayes (sur), respectivamente.

Brunet Bontemps, quien durante años trabajó como cronista deportivo para Radio Energie, murió en un hospital tras recibir varios disparos en la galería de su casa, no lejos del estadio de fútbol Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe.

Las circunstancias de la muerte aún no están claras. Algunos medios afirman que fue víctima de fuego cruzado entre la Policía Nacional de Haití (PNH) y las bandas que controlan la zona.

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Los programas deportivos de Brunet Bontemps alcanzaron una gran audiencia en la zona metropolitana de la capital en la década del 2000.

"Es una pérdida enorme para la prensa deportiva haitiana", declaró a los medios el secretario general de la Asociación Haitiana de Prensa Deportiva (ASHAPS), Kenson Désir, instando a las autoridades competentes a esclarecer el suceso.

Stevenson Ysemai

Mientras que el fotoperiodista deportivo Stevenson Ysemai fue hallado muerto en la localidad de Ravine du Sud, en Les Cayes, al sur del país, dos días después de su desaparición, ocurrida la tarde del 1 de mayo en esa ciudad.

El cadáver del fotoreportero presentaba una herida en la cabeza cuando fue levantado del lugar. Las autoridades y la policía no han ofrecido dato alguno sobre el suceso, en un contexto en el que el país celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Haití es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, donde son objeto de amenazas de muerte, secuestros o asesinatos, mientras que varios medios de comunicación han sido atacados, saqueados e incendiados.

En marzo pasado, dos periodistas, Osnel Esperance, de Radio Uni FM, y Junior Célestin, de Radio Mega Star, fueron secuestrados en pleno centro de Puerto Príncipe por miembros de la coalición de bandas Viv Ansanm, que controla la zona. Desde entonces no se tienen noticias sobre esas desapariciones forzosas.

Desde marzo de 2018, más de una veintena de periodistas han sido asesinados o han desaparecido en Haití, sin olvidar a los más de cien que se han visto obligados a abandonar el país y han buscado refugio en Estados Unidos, Canadá o Francia, entre otras naciones.