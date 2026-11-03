Dos helicópteros colisionaron y se estrellaron el martes mientras se dirigían a la región del Monte Everest en Nepal. La policía informó que un turista indio falleció y un turista neozelandés resultó herido. Ambos pilotos sobrevivieron.

La policía informó que las dos aeronaves colisionaron al aproximarse a una plataforma de aterrizaje para helicópteros en Pheriche, distrito de Solukhumbu, por razones aún desconocidas. El hombre indio de 47 años falleció en el lugar del accidente, según declaró el jefe de policía del distrito, Nabin Raja Budhathoki. El herido, un neozelandés de 53 años de ascendencia india, fue trasladado a un hospital en la capital, Katmandú.

En Nepal, los helicópteros se utilizan ampliamente para transportar turistas, escaladores y equipos a las montañas. También se emplean con frecuencia en operaciones de rescate. Sin embargo, Nepal es conocido por su deficiente seguridad aérea: el terreno accidentado entre altas montañas y las condiciones meteorológicas cambiantes hacen que volar sea particularmente peligroso.

Nepal alberga ocho de las catorce montañas que superan los 8.000 metros de altura, incluido el Everest, la montaña más alta del mundo. Los picos del Himalaya atraen cada año a miles de montañeros y excursionistas de todo el mundo. El turismo es una importante fuente de ingresos para Nepal.