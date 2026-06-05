El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que asistirá al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, programado para el próximo lunes 8 de junio en el icónico Madison Square Garden.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump reveló además que evalúa asistir también al cuarto encuentro de la serie, previsto para el 10 de junio.

La presencia del mandatario ha llevado a las autoridades a reforzar los planes de seguridad para el evento, que se celebrará en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Estados Unidos y en pleno centro de Manhattan.

Los Knicks disputan sus primeras Finales de la NBA desde 1999 y llegan impulsados por una destacada actuación en el primer partido de la serie. Trump elogió el desempeño del conjunto neoyorquino y tuvo palabras de admiración para la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama.

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“Wemby es un gran jugador. Va a ser un gran jugador y ya lo es. Me preguntaba cómo se puede defender a un jugador de 2.26 metros con un tiro excelente, pero encontraron la manera”, expresó el presidente.

Trump ha mantenido una activa presencia en eventos deportivos desde el inicio de su segundo mandato. En los últimos meses ha asistido a competencias de tenis, automovilismo, fútbol americano, artes marciales mixtas y fútbol internacional.

De concretarse su asistencia, se convertirá en el primer presidente en ejercicio en acudir a unas Finales de la NBA desde que Barack Obama presenció un partido entre los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers en 2015.

La serie entre Knicks y Spurs enfrenta a dos franquicias históricas con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: conquistar el campeonato de la NBA y levantar el trofeo Larry O’Brien.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más