La política de deportación del Gobierno de Donald Trump ha afectado la economía de California y ha influido en la perdida de trabajos en los primeros ocho meses del 2025 con una tasa de desempleo que supera el promedio nacional, indicó un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) revelado este miércoles.

La proyección sobre la economía del centro de investigación Anderson School of Management de UCLA, que proporciona pronósticos económicos para California y Estados Unidos, subraya que el Estado Dorado reportó una pérdida de empleos en nómina durante los primeros ocho meses de 2025, el primer descenso sostenido desde la pandemia.

La tasa de desempleo de California en agosto promedio un 5,5 %, superando por más de un punto porcentual el estimado nacional.

El informe advierte que la construcción, la fabricación de bienes no duraderos, el comercio minorista, el ocio y la hostelería siguen bajo presión, debido, en parte, a las políticas de deportación de la Administración Trump.

El análisis del centro sobre las restricciones migratorias históricas sugiere que "las deportaciones tienden a aumentar el desempleo" entre los trabajadores nacidos en EE.UU. y los inmigrantes con permisos para trabajar debido a la reducción del consumo y la disrupción en ocupaciones complementarias.

Los primeros datos a nivel de condado en California muestran que este patrón está comenzando a surgir especialmente en aquellas zonas con una mayor proporción de trabajadores extranjeros empleados en la construcción, la agricultura y la hostelería, informó el reporte.

Las reducciones del gasto federal y los aranceles también han influido en el impacto en la economía del estado y el empleo.

La escasez de mano de obra relacionada con las deportaciones también estaría impactando en la construcción de nuevas viviendas en California, un sector que también se ve afectado por los costos de los insumos impulsados ​​por los aranceles y el financiamiento "persistentemente altos", señaló el informe.

Para 2026, el pronóstico prevé que la tasa de desempleo de California se mantendrá en un 5,5 % antes de descender a un promedio del 4,6 % en 2027.

No obstante, la economía de California continúa superando a la de EE.UU. en sectores de alta productividad como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial y la manufactura avanzada, impulsada por la participación del estado en la inversión de capital de riesgo.