La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el viernes conversaciones telefónicas con los gobernantes de Brasil, Colombia y España, a quienes manifestó la intención de su gobierno de enfrentar por la "vía diplomática" lo que tachó como "agresión criminal" de Estados Unidos.

Rodríguez informó en un comunicado del encuentro virtual con los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez en "el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la República Bolivariana de Venezuela" el 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas y arrestó a Nicolás Maduro.

"Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática", añadió poco después de anunciar que recibe a una comisión estadounidense y explora reanudar las relaciones diplomáticas con Washington.

Los mandatarios abogaron por "avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia" que respete la soberanía y el diálogo.

También agradeció a Lula y a Sánchez por su postura contra la "agresión" sufrida por Venezuela.

En un segundo comunicado también agradeció al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por su "disposición a contribuir a la construcción de una agenda de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela".

Catar ha fungido durante años como un mediador en negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

Tras el ataque, el gobierno catarí ofreció nuevamente su mediación e hizo un llamado a "resolver las disputas a través del diálogo".

Rubio: transición tras captura de Maduro tendrá tres fases

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insistió este viernes en que Washington establece tres fases para la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la primera de ellas, centrada en la estabilización del país caribeño bajo el Gobierno interno de Delcy Rodríguez. "Como parte de este proceso, la primera fase, por supuesto, es la fase en la que nos encontramos ahora, que es una fase de estabilización", dijo hoy Rubio en el marco de una reunión en la Casa Blanca con representantes de grandes petroleras de todo el mundo. "La segunda será una fase de recuperación, y luego vendrá la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente, no a nuestros adversarios ni a elementos de ese país y de todo el mundo que está en contra de nuestros intereses", explicó el secretario de Estado acerca de estas etapas que desveló por primera vez esta semana. MIRA TAMBIÉN Video grabado por agente del ICE revela nuevos detalles de disparos a mujer en Mineápolis El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas El principal responsable de la diplomacia estadounidense consideró indispensable que en este proceso "debe producirse un proceso de reconciliación interna entre los diferentes sectores de la sociedad, la política y demás". Rubio calificó la última fase como "la más importante de las tres", ya que según él "es cuando el país se transforma completamente en un país normal, con el que tengamos relaciones económicas y diplomáticas sólidas y amistosas, que no sea una base para nuestros adversarios, que sirva a nuestros intereses, pero también a los intereses de su pueblo". "Será un país rico, un país próspero para su gente, no para un puñado de criminales, y también un país que apoye nuestros intereses en la región y en todo el mundo", concluyó el secretario de Estado. El presidente Trump ha sugerido, en cualquier caso, que el proceso de transición bajo la supervisión de Washington podría durar más de un año. Estabilidad y democracia Hablar de estabilidad y democracia en Venezuela son "casi la misma cosa", declaró Trump este viernes en la reunión en la Casa Blanca con compañías petroleras. Preguntado sobre si prefería estabilidad o una democracia liderada por un gobierno que surgió de unas elecciones polémicas, Trump respondió: "quizás estamos hablando de la misma cosa. Para mi es casi lo mismo. Con el tiempo será democracia", añadió.

