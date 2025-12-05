El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) informó este viernes que los nuevos casos de dengue y chikunguña detectados la víspera suman 1.023, en medio de la actual epidemia combinada de ambas arbovirosis.

La directora de Salud Ambiental del Minsap, Susana Suárez, detalló en la televisión estatal que en la jornada previa diagnosticaron 627 contagios de chikunguña para un acumulado de 40.801.

En el caso del dengue, resultaron positivas 396 pruebas realizadas, dijo la especialista, que no ofreció el acumulado para esta enfermedad.

Suárez explicó que el total de pacientes graves asciende a 64 (14 menos que el día anterior) y 12 se encuentran en estado crítico (uno menos que el día anterior), “de los cuales 11 son menores de un año”.

Recientemente las autoridades sanitarias cubanas indicaron que los grupos que presentan síntomas más graves por chikunguña son los infantes de hasta un año, los menores de entre 10 y 15 años y las personas mayores.

El Minsap ha confirmado hasta el momento 33 muertos -21 de ellos menores de edad- por ambas enfermedades en medio de la actual epidemia.

Al respecto, la investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí María Eugenia Toledo explicó este jueves en la televisión estatal que los brotes de chikunguña suelen ser “muy explosivos” y reconoció que no se puede prever cuándo terminará la ola epidémica.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en junio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica que padece el país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos.

