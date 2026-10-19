Cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II no habían sido localizados hasta la noche del domingo en Haití, luego de que el vehículo blindado en que regresaban a su campamento fuera atacado con armas de fuego y explosivos.

La Fuerza Armada indicó que el blindado se incendió y que los cuatro lograron salir de él. A partir de ahí, el comunicado oficial pierde precisión.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que los helicópteros enviados en apoyo también recibieron disparos. Admite además que los intentos de llegar por tierra y aire, junto a contingentes de otros países, fracasaron por la intensidad de los enfrentamientos. Ni con apoyo aéreo y fuerzas de varias naciones se ha podido alcanzar a los militares.

La institución indicó que trabaja con el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas para "establecer contacto" y determinar su ubicación.

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Medios haitianos y la agencia EFE hablan de cinco soldados desaparecidos.

La misión situó el ataque en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe. Algunas fuentes locales atribuyen la emboscada a la coalición Viv Ansanm, liderada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, mientras que la información oficial de la misión no indica el origen del ataque.

El episodio llega pocas semanas después de formalizada la participación salvadoreña. La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de septiembre, con 57 votos y tras una dispensa de trámite impulsada por el Ejecutivo, la ley que regula la participación de la Fuerza Armada en la misión en Haití.

La fuerza multinacional fue creada hace un año por el Consejo de Seguridad de la ONU, y su mandato se renovó por seis meses el 29 de septiembre. Prevé reunir hasta 5.500 efectivos, y Guatemala envió más de 50 militares esta semana, pocas horas después de que El Salvador confirmara la emboscada.

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