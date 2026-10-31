El Congreso Nacional de Honduras mantiene en agenda la discusión de un proyecto de ley que busca prohibir las celebraciones de Halloween en los centros educativos públicos y privados del país, una propuesta que ha generado debate entre distintos sectores de la población.

La iniciativa contempla restringir la realización de fiestas, desfiles, concursos de disfraces y decoraciones temáticas dentro de los recintos escolares, bajo el argumento de evitar actividades que, según sus promotores, puedan fomentar expresiones de violencia o afectar la formación de los estudiantes.

La diputada Dunia Jiménez, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que impulsa el proyecto aclaró que la propuesta no responde a motivos religiosos. El documento fue remitido a la Comisión de Educación para su análisis técnico y la elaboración del dictamen correspondiente.

Por su parte, el presidente de dicha comisión legislativa confirmó que la iniciativa será debatida durante una sesión de trabajo prevista para la próxima semana. El legislador sostuvo que los centros educativos deben priorizar actividades deportivas, académicas y culturales que contribuyan a fortalecer la convivencia entre los jóvenes.

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La discusión legislativa se produce en medio de medidas adoptadas por varias localidades hondureñas. Al menos seis municipalidades han prohibido actividades relacionadas con Halloween, al considerar que algunas de sus manifestaciones promueven prácticas que califican como «diabólicas» y contrarias a determinados valores.

Entre las disposiciones figura la anunciada por las autoridades de San Juan, en el suroeste del país, que informaron que no otorgarán permisos para eventos cuyas actividades, temáticas o contenidos promuevan o inciten al terror y a prácticas diabólicas.

Aunque Halloween, celebrado cada 31 de octubre, no es una tradición profundamente arraigada en Honduras, su popularidad ha aumentado en los últimos años, especialmente entre los jóvenes.

La propuesta deberá superar el proceso de análisis y debate legislativo antes de que pueda determinarse si se convierte en ley.

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