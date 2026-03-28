Desde el inicio de la operación militar "Furia Épica" el 28 de febrero de 2026, hace exactamente un mes, la comunidad internacional se ha fragmentado en un abanico de respuestas que van desde la condena abierta hasta el apoyo logístico discreto, pasando por esfuerzos de mediación y pactos de seguridad inéditos.

1. Europa: entre el rechazo público y el apoyo silencioso

España: "No a la guerra"

El primer ministro Pedro Sánchez fue el líder europeo más contundente. El 6 de marzo declaró que "la posición del gobierno español se resume en tres palabras: no a la guerra" y denegó a EE.UU. el uso de las bases militares conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para lanzar ataques contra Irán. La postura, que evoca el "No a la guerra" de 2003 contra la invasión de Irak, fue ganando adhesiones en la cumbre de la UE, donde Sánchez calificó la guerra como "ilegal".

Alemania: "Ruptura profunda" con EE.UU.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró el 24 de marzo que la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán constituye una "violación del derecho internacional" y habló de una "ruptura profunda" con Washington. "No habrá vuelta atrás a antes del 20 de enero de 2025″, afirmó, en referencia a la segunda investidura de Trump. El canciller Johann Wadephul, junto a su par francés, advirtió contra una escalada del conflicto.

Francia: posición ambigua

Emmanuel Macron inicialmente ofreció participar en la escolta de buques por el estrecho de Ormuz (9 de marzo), pero luego Francia aclaró que no participaría en operaciones militares "en el contexto actual". En la cumbre de la UE, Macron insistió en que la guerra en Irán "no debe desviar la atención del apoyo a Ucrania".

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Reino Unido: apoyo logístico directo

El gobierno de Keir Starmer autorizó a EE.UU. el uso de bases militares británicas para bombardear sitios de misiles iraníes que atacan buques en el estrecho de Ormuz. Starmer enmarcó la decisión como "defensa de nuestros intereses y aliados conforme al derecho internacional", aunque insistió en no ser arrastrado al conflicto más amplio. Irán respondió lanzando dos misiles balísticos contra la base conjunta de Diego García en el océano Índico.

Declaración conjunta de seis naciones

El 19 de marzo, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto condenando los ataques iraníes contra buques comerciales y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, y se declararon dispuestos a "contribuir a garantizar el paso seguro". Sin embargo, Italia, Alemania y Francia condicionaron cualquier participación a un alto el fuego previo.

Unión Europea: crisis energética como prioridad

La cumbre de la UE se convirtió en un debate sobre la crisis energética provocada por el conflicto. Los gobiernos europeos están divididos entre quienes exigen intervención inmediata de la Comisión Europea para frenar los precios del combustible y quienes priorizan medidas a largo plazo para reducir la dependencia de combustibles fósiles.

2. Rusia: condena categórica sin intervención directa

El canciller Serguéi Lavrov mantuvo una conversación telefónica con su par iraní Abbas Araghchi el 23 de marzo, en la que calificó de "categóricamente inaceptables" los ataques de EE.UU. e Israel contra la infraestructura nuclear iraní, advirtiendo sobre riesgos ambientales catastróficos y exigiendo un cese inmediato de hostilidades. Sin embargo, Moscú se ha negado a involucrarse directamente en el conflicto, limitándose a la condena diplomática.

3. China: mediación activa y advertencia económica

Beijing adoptó una de las posturas más activas en el plano diplomático:

El canciller Wang Yi calificó la guerra como "injusta" en una llamada con su par francés y pidió un alto el fuego inmediato.

calificó la guerra como "injusta" en una llamada con su par francés y pidió un alto el fuego inmediato. El enviado especial chino para Medio Oriente , Zhai Jun, realizó una gira de mediación por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait , instando a todas las partes a cesar las operaciones militares y advirtiendo sobre un "ciclo vicioso".

, Zhai Jun, realizó una , instando a todas las partes a cesar las operaciones militares y advirtiendo sobre un "ciclo vicioso". El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre los efectos de derrame del conflicto en la energía, las finanzas y el comercio global, señalando que "las lecciones de la guerra de Irak no están lejos".

del conflicto en la energía, las finanzas y el comercio global, señalando que "las lecciones de la guerra de Irak no están lejos". Irán garantizó a China el paso seguro por el estrecho de Ormuz para sus buques, junto con India y Turquía, excluyendo a los países en guerra.

No obstante, analistas señalan que China ha evitado un apoyo material directo a Irán, priorizando sus propios intereses comerciales y su relación con Washington.

4. Estados del Golfo (CCG): entre la contención y la respuesta militar

Arabia Saudita: del pacifismo a la amenaza militar

Tras absorber más de 2.500 misiles y drones iraníes en 20 días sin responder ofensivamente, Arabia Saudita cambió de tono el 19 de marzo. El canciller Faisal bin Farhan declaró ante 12 naciones aliadas que la confianza con Teherán "se ha destruido completamente" y que el Reino "se reserva el derecho a tomar acción militar", invocando el Artículo 51 de la Carta de la ONU. Según The Wall Street Journal, Arabia Saudita y EAU están "acercándose" a unirse activamente al combate, y Riad ya permitió a EE.UU. usar una base aérea en su territorio.

Bloque árabe-islámico

Una reunión de cancilleres de una docena de países árabes e islámicos en Riad condenó los ataques iraníes contra los Estados del Golfo y reafirmó el derecho a la legítima defensa.

5. Pacto de seguridad Turquía-Arabia Saudita-Egipto-Pakistán

El 19 de marzo, los cancilleres de Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán se reunieron en Riad para delinear lo que se ha descrito como un pacto de seguridad regional sin la participación de Washington. Las cuatro naciones representan una fuerza combinada de más de 1,9 millones de tropas activas y un arsenal nuclear (Pakistán). El objetivo: construir una arquitectura de seguridad para Medio Oriente que no dependa de EE.UU.

6. Pakistán: el mediador indispensable

Pakistán se ha posicionado como el canal diplomático clave entre Washington y Teherán:

El primer ministro Shehbaz Sharif llamó al presidente iraní Masoud Pezeshkian.

El jefe del Ejército, Asim Munir, mantuvo una conversación directa con Donald Trump.

Islamabad ofreció su capital como sede para negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

entre funcionarios estadounidenses e iraníes. El plan de paz de 15 puntos de EE.UU. fue transmitido a Irán a través de intermediarios pakistaníes.

Sin embargo, Pakistán enfrenta un dilema: tiene un pacto de defensa mutua con Arabia Saudita firmado en septiembre de 2025, pero se ha resistido a activarlo militarmente pese a los ataques iraníes contra territorio saudí.

7. India: equilibrismo diplomático

El presidente iraní Pezeshkian llamó al primer ministro Narendra Modi el 21 de marzo, proponiéndole usar la presidencia india del BRICS para mediar un alto el fuego y crear un marco de seguridad para Asia Occidental.

y crear un marco de seguridad para Asia Occidental. India ha reconocido que lograr una posición unificada del BRICS es difícil por las "visiones divergentes" entre sus miembros.

por las "visiones divergentes" entre sus miembros. Nueva Delhi intenta no enemistarse ni con EE.UU./Israel ni con Irán , manteniendo un delicado equilibrio.

, manteniendo un delicado equilibrio. Irán concedió a India paso seguro por el estrecho de Ormuz, junto a China y Turquía.}

8. Turquía y Egipto: mediación activa

Junto a Pakistán, Turquía y Egipto han emergido como intermediarios clave, transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán y proponiendo sedes para negociaciones. Ambos países participan además del pacto de seguridad cuatripartito con Arabia Saudita.

Una estela de destrucción e incertidumbre, es el resultado de un mes de los ataques de Operación Furia.

9. América Latina: llamados al cese del fuego con impacto limitado

Brasil, México y Colombia

Los tres países pidieron conjuntamente un alto el fuego en Medio Oriente cuando la guerra entró en su tercera semana. Sin embargo, analistas señalan que las relaciones estratégicas de Irán con América Latina se han desvanecido respecto a la era de Hugo Chávez, y la región tiene una capacidad de influencia limitada sobre el conflicto.

Impacto económico regional

La guerra ha provocado la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global, según la AIE. El Brent subió un 42% en los primeros diez días de combate, superando los 119 dólares por barril. El cierre del estrecho de Ormuz —por donde fluye un quinto del petróleo mundial— tiene efectos asimétricos en la región: beneficia a exportadores como Guyana, Brasil y Colombia, pero golpea a importadores netos.

10. El plan de paz de 15 puntos de EE.UU.

El 24 de marzo, EE.UU. presentó a Irán un plan de paz de 15 puntos, transmitido a través de Pakistán. Trump aseguró que Irán había aceptado no desarrollar armas nucleares, pero un portavoz del Ejército iraní desmintió las palabras del presidente estadounidense: "No disfraces tu derrota de acuerdo". Al 25 de marzo, Irán rechazó formalmente el plan y emitió sus propias demandas, mientras los ataques continúan en ambas direcciones.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más