El principal estadio de Haití, Sylvio Cator, fue recuperado durante un operativo conjunto de la Policía Nacional Haitiana (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití, la Task Force y tropas de El Salvador, que asumieron el control del recinto para establecer una base operativa desde la cual continuar las acciones contra las pandillas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó este jueves que las fuerzas participantes lograron asegurar el estadio y sus alrededores. Según su mensaje publicado en la red social X, durante la operación fueron encontrados varios cráneos humanos dentro de las instalaciones.

La Policía haitiana había informado previamente que el operativo permitió recuperar el estadio y las zonas cercanas, que permanecían bajo el dominio de grupos armados desde febrero de 2024.

¿Qué papel tendrán las tropas de El Salvador?

Tras recuperar el área, la Policía haitiana entregó el control a las fuerzas salvadoreñas, que estarán a cargo de garantizar la seguridad y consolidar el espacio, según el comunicado policial.

El contingente de El Salvador cuenta con más de 2,000 soldados desplegados en Haití, incluidos integrantes de fuerzas especiales. El país centroamericano ya participaba en el despliegue internacional de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), pero aumentó su participación tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, en la que viajaban cuatro militares salvadoreños.

Bukele advirtió a los grupos armados que abandonen la zona antes de una nueva ofensiva y afirmó que la instalación de la base permitirá avanzar hacia otros territorios bajo control de las pandillas.

¿Desde cuándo estaba ocupado el estadio?

El estadio Sylvio Cator, donde la selección haitiana de fútbol disputaba sus partidos como local, permanecía bajo el control de bandas armadas desde febrero de 2024.

El recinto lleva el nombre de Sylvio Cator, atleta haitiano que obtuvo la medalla de plata en salto de longitud durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928.

¿Cuál es la situación de violencia en Haití?

La recuperación del estadio ocurre en medio de una prolongada crisis de seguridad. Al menos 1,167 personas murieron y otras 459 resultaron heridas entre julio y septiembre de este año como consecuencia de la violencia, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh), divulgado esta semana.

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