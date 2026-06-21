Colombianos inician votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro

Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.
Las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local (13:00 GMT), permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), y una vez cierren comenzará el conteo preliminar para saber quien será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.
Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar a De la Espriella, un abogado fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.
Sin embargo, el propio Petro se preguntó hoy en la red social X: "¿Por qué no publicaron esto?" y reprodujo una encuesta que pone a Cepeda con ocho puntos porcentuales de diferencia sobre el candidato de la ultraderecha.
Petro depositó su voto a favor de Cepeda en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones.
La Fuerza Pública desplegó este domingo el Plan Democracia en todo el territorio colombiano para garantizar la seguridad de la jornada electoral, con operaciones de vigilancia, custodia del material electoral y acompañamiento en los puestos de votación para asegurar el normal desarrollo de los comicios.
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