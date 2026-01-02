Este 1 de enero de 2026 Colombia empezó oficialmente su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027.

El gobierno colombiano declaró que tras ser elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio de 2025 con 180 votos, este logro no solo marca un hito en la política exterior del país, sino que también resalta su rol como un actor clave en la diplomacia internacional, comprometido con paz, la seguridad y la cooperación multilateral.

Indicó que a lo largo de los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en decisiones cruciales del órgano con mayor poder dentro del Sistema Multilateral de Naciones Unidas.

"Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global", subrayó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Explicó que el trabajo de Colombia en el Consejo se guiará por los principios que han sido históricamente la base de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos; la defensa de la soberanía de los Estados y el principio de no intervención; y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias.

Asimismo, resaltó que Colombia continuará promoviendo la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas como eje de todas sus decisiones.

Esta será la octava vez que Colombia ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad, tras su última participación en el período 2011-2012.

"Esta trayectoria reafirma el compromiso sostenido del país con el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y su papel activo en la promoción de la paz internacional", precisó.

Agregó que, en línea con la política del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, Colombia adoptará un enfoque centrado en la dignidad humana, promoviendo la solución de conflictos a través del diálogo y la construcción de un orden internacional más justo.

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido) y diez son no permanentes, elegidos por períodos de dos años. En el periodo 2026-2027, junto a Colombia asumirán sus funciones Bahréin, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, mientras que Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia continuarán hasta finales de 2026.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más