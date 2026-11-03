Los centros de votación en las zonas este de los estados de Indiana y Kentucky fueron este martes los primeros de Estados Unidos en cerrar, a las 18:00 hora de la costa este (23:00 GMT), y en comenzar con el recuento para las elecciones de medio mandato que se celebran hoy.

Ya a las 19:00 hora local (00:00 GMT), será el turno de las zonas occidentales de Indiana y Kentucky, así como de la totalidad de Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia junto a algunas zonas de Florida y Nuevo Hampshire.

Media hora más tarde, a las 19:30 hora local (00:30 GMT), terminarán las votaciones en Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Norte, que estarán seguidas a las 20:00 (01.00 GMT) por las zonas que quedaban en Nuevo Hampshire y Florida, además de Alabama, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipí, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Tennesse.

A partir de ahí, entre las 20:30 y la 12:00 del miércoles (entre las 01:30 y 05:00 GMT) irán cerrando Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Hawai, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Óregon, Utah, Wisconsin, Wyomin, Washington.

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En las islas Aleutianas, que forman parte de Alaska, las urnas cierran a la 1:00 (6.00 GMT).

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó estas elecciones en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos adicionales en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.

Crece la participación respecto a 2022 en estados clave

Datos preliminares a pie de urna y de voto por adelantado apuntan a una mayor participación con respecto a 2022 en los siete estados considerados clave para el control del Senado en las elecciones de medio mandato que se celebran este miércoles en EE.UU.

Más de 60 millones de estadounidenses votaron ya por anticipado, casi 15 millones más que en las elecciones de medio mandato de 2022, y en los siete estados -Maine, Ohio, Iowa, Kansas, Texas, Michigan y Alaska- en los que se decide quién controlará la Cámara Alta, la participación por adelantado también ha sido superior a hace cuatro años (entre un 41 % y un 5 %).

A su vez, en estados como Ohio, un territorio donde el voto emitido el mismo día representa la mayor proporción del total, la participación también parece más alta que en 2022.

Según datos citados por The New York Times, condados populosos de Ohio como Franklin y Hamilton han mostrado cifras significativamente superiores a las de 2022, acercándose a niveles observados en las presidenciales (donde la participación siempre suele ser mayor que en los comicios de medio mandato) de 2024.

Iowa, otro territorio considerado tradicionalmente republicano donde los demócratas pueden llevarse un escaño clave para lograr mayoría en el Senado, está cerca de batir los récords de participación estatal para unas elecciones de medio mandato, según el secretario de Estado de Iowa, Paul Pate.

En Carolina del Sur, un estado donde la carrera no está tan apretada y la candidata republicana al Senado, Darlene Graham, tiene ligera ventaja en los sondeos, se ha superado también el récord de participación electoral en unas elecciones de medio mandato.

A las 16:30 (hora del este), un total de 1.797.335 habitantes de Carolina del Sur habían votado, lo que supone el 52,3% del total de votantes registrados, según la junta electoral estatal.

Estos comicios sirven para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes, que las encuestas consideran que pasará a manos de los demócratas, y también 35 escaños del Senado, que los liberales podrían llegar a controlar si logran una ganancia neta de cuatro escaños en estos comicios.

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