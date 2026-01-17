El consumo eléctrico total de China superó por primera vez los 10 billones de kilovatios hora (kWh) en 2025, más del doble que lo consumido por Estados Unidos, según cifras de la Administración Nacional de Energía (ANE) recogidas este sábado por la cadena estatal CCTV.

Los datos oficiales indican que el consumo eléctrico del gigante asiático alcanzó los 10,36 billones de kWh el año pasado, un incremento interanual del 5 %, lo que convirtió a China en el primer país del mundo en superar esta cota, por encima del consumo combinado de la Unión Europea, Rusia, India y Japón.

El sector secundario concentró el mayor consumo eléctrico en 2025, con 6,63 billones de kWh (+3,7 % interanual), seguido del sector terciario con 1,99 billones (+8,2 %), del consumo residencial urbano y rural con 1,58 billones (+6,3 %) y del sector primario con 149.400 millones (+9,9 %), de acuerdo a la ANE.

Dentro del terciario, el consumo del servicio de carga y sustitución de baterías y de los sectores de transmisión de información, software y servicios de tecnologías de la información creció un 48,8 % y un 17 %, respectivamente, "convirtiéndose en los factores claves del aumento", señaló el organismo.

