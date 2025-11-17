El Cartel de los Soles, esquiva organización criminal a la que Washington atribuye vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro, es uno de los grupos relacionados con el narcotráfico que el Gobierno de Donald Trump quiere combatir con el reciente envío de un gran contigente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

Este domingo, Washington dio un paso más y anunció que lo designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés), después de ya haberlo catalogado como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT) en julio.

Aunque las autoridades estadounidenses hablan de la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos (el nombre procede supuestamente de las insignias que lucen los generales) desde los noventa, las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializan hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Es entonces cuando el Departamento de Justicia reconoce formalmente que el cartel existe y asegura que Maduro y el titular de Interior venezolano, Diosdado Cabello, son sus líderes, algo que la Administración Trump reiteró el pasado julio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bajo este argumento, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro y otros dirigentes del cartel.

Caracas niega rotundamente la existencia del grupo, algo en lo que coincide Colombia, y acusa a Washington de difamación con el objetivo de desestabilizar Venezuela.

Gobiernos como los de Daniel Noboa, en Ecuador; Javier Milei, en Argentina, o Santiago Peña, en Paraguay, han reconocido a la banda también como organización terrorista, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende que el cartel "no existe" y que el responsable de traficar cocaína desde la región es en realidad un grupo que dice que está integrado por capos que operan desde Europa y Medio Oriente.

El centro de investigación independiente sobre criminalidad y narcotráfico InSight Crime describe al Cartel de los Soles como un grupo que no es "jerárquico ni ideológico" y cuya estructura "está constituida por una red difusa de células" incrustadas en los poderes públicos venezolanos, especialmente en el Ejército.

Estados Unidos ha desplegado cerca de las costas venezolanas más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), tres buques de transporte anfibio (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear USS Newport News.

Ademas, recientemente llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, para acompañar esta operación que Washington ha bautizado como ’Lanza del sur'.

En esta misma movilización se enmarcan, según la Casa Blanca, los ataques contra lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico que se suceden desde septiembre y que ya han matado a más de ochenta personas, acusados de ser narcotraficantes por la Administración Trump.