No se tienen reportes de ciudadanos dominicanos afectados por el accidente ferroviario acaecido este miércoles en Toledo, España, que ha dejado al menos 68 muertos y numerosos heridos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

El ministerio señaló que los consulados dominicanos en Sevilla y Madrid mantienen el contacto con las autoridades españolas y están "atentos al levantamiento oficial para verificar cualquier información relacionada con nuestros nacionales".

Asimismo, expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de España, especialmente con las víctimas afectadas y sus familiares.

La Cancillería indicó que para solicitar o reportar información sobre ciudadanos dominicanos respecto al accidente se encuentran disponibles dos números de emergencia:

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El accidente ocurrió este miércoles a primera hora de la mañana en la localidad de Urda (Toledo, centro de España) cuando un tren de alta velocidad que viajaba con 378 pasajeros embistió a otro con 147 pasajeros, según los registros de la empresa ferroviaria española Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

La alta velocidad ferroviaria española (AVE) ha sufrido este año los dos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992, con al menos 68 fallecidos en el siniestro de hoy en la localidad toledana de Urda, y 46 en el ocurrido en enero pasado en Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur del país.

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