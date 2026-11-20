El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió oficialmente este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su candidatura para competir por un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo, en las elecciones generales 2027, en las que parte como favorito.

Bukele, de 45 años, estuvo acompañado del vicepresidente, Félix Ulloa, quien también presentó su solicitud de inscripción como aspirante a vicemandatario.

El mandatario pidió a sus seguidores, quienes llegaron a la sede el TSE en San Salvador para mostrarle su apoyo, salir a votar el 28 de febrero del año próximo para que "El Salvador no vuelva al pasado".

"Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (…) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", expresó Bukele y aseguró que "El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países".

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Bukele goza de un amplio respaldo de los salvadoreños y de popularidad por su llamada "guerra" contra las pandillas en El Salvador, a través de un régimen de excepción, algo que lo posiciona como el favorito para ganar las elecciones generales de febrero 2027 para un tercer período consecutivo.



Un proceso electoral y Haití

El desarrollo del proceso electoral en el país centroamericano transcurre cuando el presidente Bukele ha tomado más protagonismo en el exterior, tras la intervención de militares salvadoreños en la crisis de Haití, luego de la emboscada y desaparición de cuatro soldados el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

Bukele envió más de 2.000 soldados a Haití después de la desaparición de los cuatro militares integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), contribuyendo con operaciones contra las pandillas y para liberar territorios.

Las tropas salvadoreñas han participado en la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones.

Bukele ha asegurado que no se trata de una invasión al país caribeño y que sus soldados saldrán de dicha nación cuando se encuentre a los militares, cuyo paradero aún es desconocido.

Un tercer período y un Gobierno de seis años

El presidente salvadoreño busca hacerse de un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo, luego de la aprobación de una reforma a la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida.

La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco años a seis años el período presidencial y suprime la segunda vuelta en las elecciones.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029.

Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.