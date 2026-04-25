El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de "terroristas, fascistas y narcotraficantes" a los responsables del ataque con un cilindro bomba que dejó al menos diez muertos y 17 heridos (12 de gravedad) tras impactar a varios vehículos en la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

"Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío (…) son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", escribió el mandatario en su cuenta de X, donde atribuyó el ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon. Tras su mensaje, se informó del aumento del número de víctimas sin descartarse de que sigan en aumento

El jefe de Estado señaló que estos grupos hacen parte de frentes vinculados a Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, a los que calificó como "criminales contra la humanidad".

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Petro aseguró que estas organizaciones buscan "producir miedo masivo en la población a través de la violencia" y sostuvo que ese temor es utilizado tanto por el narcotráfico como por sectores extremistas para ejercer control territorial y político.

Perpetrados ataques con explosivos

El pronunciamiento del mandatario se produce tras una escalada de violencia en el suroeste del país, donde en las últimas horas también fueron perpetrados ataques con explosivos contra unidades militares en Cali y Palmira, en el departamento de Valle del Cauca, así como contra un radar de la Aeronáutica Civil (Aerocivil)en el Cauca, hechos atribuidos por el Ejército a la columna Jaime Martínez del EMC.

En ese contexto, el presidente pidió intensificar la ofensiva contra estas organizaciones, incluyendo el seguimiento de sus finanzas por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el despliegue de más fuerza militar en el departamento del Cauca.

"Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista", aseguró el mandatario.

Además, anunció que avanzará en la denuncia formal contra los jefes de estos grupos ante la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que sus acciones constituyen crímenes de carácter internacional.

Colombia a las puertas de elecciones

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales tras el magnicidio del precandidato de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin en junio de 2025.

El delfín político del izquierdista Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito para las elecciones seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte y cuentan con fuertes esquemas de seguridad.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

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