Las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este domingo en el sur de España ascienden ya a 42, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado un nuevo cadáver dentro de uno de los trenes siniestrados, el tren Alvia operado por Renfe.
Este mismo martes habían sido retirados de ese mismo tren otros tres cadáveres que habían sido localizados previamente, pero su recuperación fue dificultosa.
Hasta este momento, el número de personas fallecidas en el siniestro es de 42, aunque se presentaron 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar aún una víctima sin localizar.
Según datos ofrecidos por el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, por el momento se ha practicado la autopsia a 38 cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.
