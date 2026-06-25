EE. UU. fue el vencedor del siglo XX. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, no solo poseía un poder político y económico inigualado, sino que encarnaba valores admirados, como un gobierno constitucional y la libertad. Esto no duró.

Para entender por qué triunfó y cómo fracasó, hay que remontarse al menos al siglo XIX. A mediados de ese siglo, las potencias europeas —en particular el Reino Unido, poseedor de un vasto imperio y del poder del vapor— dominaban el planeta. Luego, en los años previos a 1914, se produjo la "segunda revolución industrial", con EE. UU. a la cabeza. Entre los avances se contaban los productos químicos, la electricidad, la telefonía, los productos farmacéuticos, el motor de combustión interna, el vuelo a motor y la radio. Se produjeron grandes cambios, entre los que destaca una era de globalización.

También hubo cambios en el equilibrio de poder. Dentro de Europa, el acontecimiento más importante fue el ascenso de la Alemania imperial. Otro fue el ascenso de Japón. Sin embargo, el mayor cambio de todos fue el ascenso de EE. UU.; para 1914, se había convertido, con diferencia, en la mayor economía del mundo. La lucha por el dominio en Europa entre la potencia emergente —Alemania— y las potencias establecidas —el Reino Unido, Francia y la Rusia imperial— no era la cuestión central que ellos creían; era más bien cuándo se convertiría EE. UU. en la potencia dominante.

Al final de la Primera Guerra Mundial, EE. UU. era el 'amo' de Europa. Desafortunadamente, EE. UU. apoyó una paz que su posterior retirada hizo imposible de hacer cumplir. Su abdicación —junto con las conmociones políticas internas, las inflaciones de la década de 1920 y el desempleo masivo de la Gran Depresión— condujo a la Segunda Guerra Mundial.

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Esta vez, sin embargo, fue diferente. Estimulado en parte por su competencia con el comunismo soviético (que a su vez era fruto de la efervescencia ideológica del siglo XIX y de la destrucción del sistema imperial ruso), EE. UU. se mantuvo involucrado. Así comenzó la Guerra Fría. En este conflicto, Europa quedó dividida: la parte occidental se volvió dependiente de EE. UU.; los imperios europeos desaparecieron y surgió un consenso socialdemócrata. El "laissez-faire" había quedado atrás. El capitalismo gestionado constituía el nuevo orden. A pesar de la revolución "neoliberal" de la década de 1980, ese siguió siendo el orden vigente; la forma en que se gestionaba simplemente se ajustó un poco.

Entre 1989 y 1991, la Unión Soviética y su imperio se derrumbaron. EE. UU. calificó su triunfo sobre las ideologías totalitarias del fascismo y del comunismo, y sobre todos sus rivales geopolíticos —Alemania, Japón, el Imperio británico y la Unión Soviética— como el "momento unipolar". La historia se ríe de ello. A los 35 años de su triunfo, el papel de EE. UU. como potencia hegemónica estabilizadora ha desaparecido, tal como había ocurrido con el Reino Unido hacia 1900. Una vez más, los cambios que han estado transformando el orden en desorden y la victoria en derrota son, simultáneamente, económicos, tecnológicos y políticos. Los más importantes fueron el ascenso de China, la revolución digital y el triunfo del populismo de derecha.

A China se la logró distanciar de su alianza con Rusia en la década de 1970. Poco después, Deng Xiaoping optó por la "reforma y la apertura". Y surgió así otra superpotencia. EE. UU. tuvo un competidor a su nivel por primera vez en más de un siglo. Al igual que en el siglo XIX y principios del XX, una era liberal —esta vez liderada por EE. UU.— impulsó una segunda globalización, potenciada enormemente por las tecnologías disruptivas de la información y las comunicaciones.

Otros trastornos incluyen crisis financieras y migración masiva. Una vez más, como antes de la Primera Guerra Mundial, se han producido grandes cambios sociales y políticos, en parte desencadenados por (y a su vez desencadenando) luchas políticas. A finales del siglo XIX, estas estaban dominadas por demandas de clase y nación. Esta vez han sido más bien demandas de género, raza e identidad. En ambos casos, surgieron contrarrevoluciones conservadoras (y nacionalistas).

Hoy, en vísperas de su 250 aniversario, EE. UU. y el orden mundial que creó se encuentran en crisis. En EE. UU., la administración es corrupta, incompetente y, lo más importante, hostil a las normas y los valores que inspiraron a los padres fundadores. La Declaración de Independencia proclamó la liberación ante los tiranos. Donald Trump quiere ser uno de ellos. Peor aún, él está socavando las fortalezas centrales del poder estadounidense: el Estado de derecho; el liderazgo científico a nivel mundial; las alianzas sólidas y confiables; y la confianza en su estabilidad económica y política. Un gobierno de caprichos está reemplazando a uno de leyes. En el mundo, la democracia lleva dos décadas en retroceso: según V-Dem, apenas el 7 % de la población mundial actualmente vive en democracias liberales. Xi Jinping puede sonreír complacido.

Este mundo se asemeja al de los años previos a 1914. Entonces, ¿cómo podría terminar?

La buena noticia es que las armas nucleares reducen enormemente la amenaza de guerra entre las grandes potencias. Además, ninguna gran potencia actual padece el militarismo de principios del siglo XX ni el militarismo, aún más desquiciado, de las décadas de 1930 y 1940. Una vez más, la buena noticia es que, en su mayoría, todavía se espera que los gobiernos actuales garanticen la prosperidad de sus pueblos. El crecimiento económico sin precedentes de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial ha fomentado una demanda de aún más prosperidad, prácticamente en todas partes.

La mala noticia es que nos enfrentamos a una serie de retos que solo podemos afrontar juntos. El medio ambiente global es uno de ellos. Otro más es gestionar las implicaciones de las nuevas tecnologías revolucionarias, en particular la inteligencia artificial (IA). Y, no menos importante, vuelve a plantearse la pregunta de si el despotismo arbitrario se convertirá en la norma global o si la libertad y la democracia seguirán prosperando.

El mundo que muchos de nosotros anhelábamos hace unos 35 años, tras el colapso del despotismo soviético —el mundo que EE. UU. en gran medida creó— está desapareciendo. Y lo mismo ocurre, al menos por un tiempo, con ese EE. UU. Nosotros aprendemos de la historia. Pero luego, por desgracia, olvidamos lo aprendido.

Martin Wolf. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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