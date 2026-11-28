Antena 3 Internacional realizará este domingo 29 de noviembre una cobertura especial de las elecciones generales de España, con una programación que dará seguimiento a la jornada electoral y a los resultados de los comicios.

La cobertura incluirá boletines informativos y conexiones en directo desde las sedes de los principales partidos políticos, tanto de ámbito nacional como autonómico, así como desde otros puntos de interés del país.

La jornada tendrá espacio en el informativo Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, presentado por Mónica Carrillo y Matías Prats, que ofrecerá detalles sobre el desarrollo de las votaciones.

Al mediodía, la cadena transmitirá un programa especial conducido por Vicente Vallés, que se extenderá hasta el final del recuento electoral. El espacio contará con el análisis de Carlos Alsina, Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García-Margallo, Javier Caraballo y Gema Huesca, además del corresponsal parlamentario Raúl Marqueta.

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La cobertura también busca acompañar a los españoles residentes en el extranjero que tienen derecho al voto. De acuerdo con datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2,6 millones de electores pueden ejercer ese derecho. Entre los países de residencia de estos votantes figuran Argentina, Estados Unidos, México, Cuba, Brasil y Venezuela.

La transmisión estará disponible también a través de Atresplayer Internacional.

Horario de la cobertura especial:

El programa "Cobertura especial 29-N" se emitirá el domingo 29 de noviembre en los siguientes horarios:

México: 12:30 p. m.

Colombia: 1:30 p. m.

Venezuela: 2:30 p. m.

Argentina: 3:30 p. m.

Estados Unidos: 1:30 p. m. ET y 10:30 a. m. PT.

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