Al menos 112 personas murieron y otras 837 resultaron heridas este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública.

El Ejército israelí justificó sus bombardeos masivos contra áreas centrales de Beirut sin previo aviso alegando que el grupo chií Hizbulá se ha desplazado "al norte de Beirut y los barrios mixtos" de la capital, fuera de su bastión tradicional en la periferia meridional.

En una videoconferencia con periodistas, el portavoz castrense, Nadav Shoshani, insinuó que los ataques israelíes de esta tarde contra el centro de Beirut -que siguieron a otros de forma simultánea contra el sur y el Valle de la Bekaa- respondían a esta presunta nueva estrategia.

"A lo largo de esta operación desde el 1 de marzo, e incluso antes, hemos visto a Hizbulá intentando expandirse y llegar a zonas que antes no se reconocían como propias de Hizbulá. Es parte de su estrategia", aseguró.

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Preguntado sobre si el Ejército israelí había alertado con antelación de que iban a bombardear, en especial áreas céntricas y muy pobladas de Beirut, Shoshani dijo que "el factor sorpresa es relevante" cuando el objetivo son "terroristas".

En las últimas semanas y durante el conflicto que se abrió a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ya había bombardeado zonas suníes y no chiíes de Beirut.

El Ejército israelí bombardeó la tarde de este miércoles, coincidiendo con el alto el fuego en Irán, más de 100 "objetivos" en tan solo diez minutos en el Líbano, la mayor oleada de ataques desde el inicio de la guerra, causando pánico entre la población civil.

EFE constató un sur de Beirut colapsado y cómo decenas de ambulancias y camiones de bomberos emergían de las zonas atacadas, tanto en los suburbios de la capital, conocidos como el Dahye, como en la propia Beirut.

El Líbano no está incluido en alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

Preguntado en una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados hoy sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió: "Sí, ellos (Hizbulá) no estaban incluidos en el acuerdo".

Según Trump, el propio grupo extremista chií fue la razón por la que no fueron incluidos en la pausa de dos semanas en el conflicto con la República Islámica. "Por Hizbulá. No fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema", aclaró.

Este miércoles, en medio del alto el fuego en Irán, el Ejército israelí bombardeó más de 100 "objetivos" en tan solo diez minutos en el Líbano, la mayor oleada de ataques desde el inicio de la guerra, causando pánico entre la población civil.

Cuestionado sobre qué le parecía que Israel continuara atacando al Líbano, Trump contestó: "Es parte del acuerdo, todo el mundo lo sabe. Es una escaramuza aparte", sin ofrecer más detalle de las conversaciones con sus aliados israelíes.

Una tregua de catorce días

Irán y Estados Unidos acordaron anoche una tregua de catorce días condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Este periodo servirá para negociar el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ha dejado miles de muertos en Irán, entre ellos mujeres y niños, con al menos trece militares estadounidenses fallecidos.

Ante los continuos bombardeos sobre el Líbano, Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por Ormuz, reanudada tras el pacto de anoche.

La República Islámica también estaría condicionando su participación en las negociaciones del próximo viernes con EE.UU. en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano, según informaciones del diario estadounidense Wall Street Journal.

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