Abinader expresa 'alivio' por Trump y Melania tras 'cobarde' tiroteo

El presidente Luis Abinader expresó su "alivio" de que el tiroteo registrado anoche en Washington durante la tradicional Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), en la que participaban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, todos hayan salido ilesos.

"Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump, la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington", escribió Abinader en su cuenta de X, en un mensaje en inglés y español.

El mandatario destacó la actuación de los cuerpos de seguridad estadounidenses que lograron interceptar y detener al aparente agresor antes de que pudiera acceder al salón donde se desarrollaba el evento.

"Aplaudimos a los valientes oficiales de aplicación de la ley que detuvieron al pistolero, y oramos por la recuperación total del oficial herido. Las oraciones de todos los dominicanos están con el pueblo estadounidense", agregó Abinader.

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Centenares de asistentes —entre ellos miembros de la plana mayor del Gobierno estadounidense, periodistas y diplomáticos— también debieron ser evacuados del lugar como medida de precaución.

La cena de corresponsales, que se remonta a 1921 y celebra la libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, contaba este año con la presencia de Trump, quien rompió así el boicot que había mantenido al evento durante sus mandatos anteriores.

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