A solo tres días para las elecciones del próximo domingo en España, la jornada de este jueves estuvo protagonizada por un debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno con el objetivo de consolidarse ante los votantes confrontando sus propuestas políticas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó; la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, participaron en el último debate antes de las elecciones, organizado por la Academia de la Televisión.

Estas son las claves de este jueves, el penúltimo día permitido para hacer campaña electoral:

HOY SE HABLA DE | El debate a cuatro entre PSOE, PP, Vox y Frente Amplio tuvo un tono bronco, con apelativos como "el gran buitre" que ha dedicado Abascal a un Pedro Sánchez más agresivo que en su cara a cara con Feijóo de hace una semana y arropado esta vez por una incisiva Colau, que ha llevado en buena parte la voz cantante.

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TRES CANTOS (MADRID), 26/11/2026.- Captura de vídeo de la Academia de TV que muestra al presidente de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal (i) y al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez durante el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/ Academia De Tv SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La sintonía entre Sánchez y Colau -incluso se han llamado uno al otro en varias ocasiones 'Pedro' y 'Ada'- se ha alejado de la estrategia de Feijóo y Abascal, que ni se han interpelado mutuamente ni han avanzado planes de gobierno conjuntos pese a la insistencia del bloque de izquierdas.

Ni en cuestiones como la violencia machista o los recortes presupuestarios han querido recoger el guante los portavoces de la derecha, y han preferido atacar a Sánchez y hacer propuestas individuales.

CON NOMBRE PROPIO | Los cantantes españoles Leiva y Pablo Alborán, premiados con los Ondas, que se entregaron durante la jornada en Barcelona, coincidieron en destacar la importancia de votar este domingo.

"Yo creo que todos los que tenemos un altavoz tenemos la responsabilidad de decirles a los que nos siguen, a los ciudadanos, que hay que votar", aseguró Alborán.

TRES CANTOS (MADRID), 26/11/2026.- Captura de vídeo de la Academia de TV que muestra al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez (i) y al presidente del Partido Popular y candidato Alberto Núñez Feijóo durante el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/ Academia De Tv SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

LA OTRA NOTICIA | El Tribunal Supremo español confirmó que los 11.283 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos y que ahora residen en España no podrán votar el domingo, ya que están incluidos en el listado facilitado por el Gobierno de los que tenían el voto suspendido.

La Sala de lo Contencioso rechazó el recurso de la Abogacía del Estado contra la orden a la Junta Electoral Central (JEC) para que garantizase que las 163.355 personas nacionalizadas por esta ley no puedan votar, incluso aunque ahora residan en España, salvo las 901 que sí acreditaron ser descendientes de exiliados o lo certifiquen antes de las elecciones.

LA FRASE DEL DÍA | Durante el debate, señalándola con la mano, Feijóo acusó a la líder de Frente Amplio de quedarse "calladita" mientras Sánchez "huía de Paiporta" tras su visita a esa ciudad después de la dana que arrasó la zona en octubre de 2024.

Después, a la salida del debate, el líder del PP manifestó: "Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro".

"Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal", apostilló.

Colau también respondió a posteriori a las palabras de Feijóo: "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas".

TRES CANTOS (MADRID), 26/11/2026.- Captura de vídeo de la Academia de TV que muestra al presidente del Partido Popular y candidato Alberto Núñez Feijóo (i) y a la candidata por Frente Amplio Ada Colau durante el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/ Academia De Tv SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

HOY EXPLICAMOS QUE | En las elecciones españolas se aplica la Ley d’Hondt para repartir los 350 escaños -los puestos que ocupan los representantes políticos- del Congreso de los Diputados entre las candidaturas de manera proporcional al número de votos obtenidos.

Cada provincia española tiene asignados un mínimo de dos diputados. En el caso de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cada una elige un diputado, y el resto de los 248 asientos del Congreso se fijan en proporción a la población de cada provincia.

Una vez finalizado el escrutinio, el reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales. En primer lugar, se excluyen las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3 % de los votos en su circunscripción, incluidos los votos en blanco.

Los votos obtenidos por cada candidatura se dividen entre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta llegar al número de escaños que se eligen en esa provincia, tras lo que se ordenan los cocientes obtenidos de mayor a menor y se adjudican los escaños a las candidaturas de las primeras posiciones hasta completar el reparto.

TRES CANTOS (MADRID), 26/11/2026.- Captura de vídeo de la Academia de TV que muestra (i-d) al presidente de VOX y candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal, al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez, al presidente del Partido Popular y candidato Alberto Núñez Feijóo y a la candidata por Frente Amplio Ada Colau, acompañados por la moderadora María Casado (i-de espaldas), durante el debate electoral a cuatro que se celebra este jueves en la localidad madrileña de Tres Cantos. EFE/ Academia De Tv SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Además, en España existe un sistema parlamentario bicameral en el que las Cortes Generales están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Congreso de los Diputados es la cámara baja; tiene mayor peso político, está integrado por 350 diputados elegidos por sufragio universal y se encarga, entre otras funciones, de aprobar las leyes, investir al presidente del Gobierno y controlar su gestión.

El Senado es la cámara alta y representa territorialmente a los ciudadanos. Sus miembros son elegidos mediante sufragio directo, participa en la elaboración de las leyes, revisa los textos aprobados por el Congreso y puede proponer enmiendas o vetarlos temporalmente.

¿Y MAÑANA QUÉ? | Este viernes es el último día de campaña electoral. Sánchez la cerrará en Madrid, al igual que Colau, mientras que Feijóo lo hará en Sevilla (sur) y Abascal en la plaza de toros de Valencia.