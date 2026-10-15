Lo esencial:

Elon Musk declaró que es hora de que Volodímir Zelenski deje el cargo para detener la masacre.

para detener la masacre. Volodímir Zelenski solicitó que EE. UU. no se ponga del lado de Rusia ante el aumento de tensiones diplomáticas.

ante el aumento de tensiones diplomáticas. Ataques rusos causaron dos muertos en Dnipropetrovsk, mientras Moscú aseguró haber bombardeado el puerto de Izmaíl y dos buques de carga en Odessa.

mientras Moscú aseguró haber bombardeado el puerto de Izmaíl y dos buques de carga en Odessa. Autoridades rusas reportaron un incendio en una refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros de Moscú, tras atribuir a Ucrania un ataque masivo con drones.

Los líderes de la Unión Europea están en Bruselas para negociar el presupuesto plurianual y la ayuda financiera a Ucrania.

A cotinuación, la información más relevante de la jornada del 15 de octubre relacionada con la Guerra en Ucrania:

Con información de AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales.

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