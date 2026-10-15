Lo esencial:
- Elon Musk declaró que es hora de que Volodímir Zelenski deje el cargo para detener la masacre.
- Volodímir Zelenski solicitó que EE. UU. no se ponga del lado de Rusia ante el aumento de tensiones diplomáticas.
- Ataques rusos causaron dos muertos en Dnipropetrovsk, mientras Moscú aseguró haber bombardeado el puerto de Izmaíl y dos buques de carga en Odessa.
- Autoridades rusas reportaron un incendio en una refinería de Riazán, a unos 200 kilómetros de Moscú, tras atribuir a Ucrania un ataque masivo con drones.
- Los líderes de la Unión Europea están en Bruselas para negociar el presupuesto plurianual y la ayuda financiera a Ucrania.
A cotinuación, la información más relevante de la jornada del 15 de octubre relacionada con la Guerra en Ucrania:
Con información de AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales.
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