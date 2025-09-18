En un video publicado en YouTube este miércoles, Yulia, la viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalny, afirmó que resultados de laboratorio de “dos países” probaron que fue “envenenado”. El Kremlin ha negado previamente que Navalny fuera asesinado por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dijo desconocer las acusaciones de Yulia.

La esposa del líder opositor ruso Alexéi Navalny afirmó este miércoles que análisis de muestras biológicas sacadas de contrabando revelaron que él fue asesinado por envenenamiento mientras estaba encarcelado en una prisión del Ártico en febrero de 2024.

Navalny, uno de los críticos más férreos de Putin, murió en circunstancias misteriosas mientras cumplía una condena de 19 años por una serie de cargos considerados ampliamente como represalia por su activismo.

Antes de su entierro, su esposa Yulia Navalnaya dijo que sus aliados “lograron obtener y transferir de forma segura muestras biológicas de Alexéi al extranjero”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Los laboratorios de dos países llegaron a la conclusión de que Alexéi fue asesinado. Específicamente: envenenado”, declaró en un video publicado en redes sociales.

No reveló más detalles sobre qué muestras se obtuvieron ni los resultados del análisis, pero pidió a los laboratorios que publiquen sus conclusiones de manera independiente y que especifiquen qué veneno creen que fue utilizado.

Navalnaya también difundió fotos no verificadas que, según ella, muestran la celda de su esposo después de que su cuerpo fuera retirado, en las que se ve un charco de vómito en el suelo, y afirmó que testimonios de funcionarios penitenciarios indicaron que él había sufrido convulsiones en el piso.

En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que desconocía las acusaciones de Yulia.

“Asesinato”

Navalny, un carismático activista anticorrupción, logró movilizar a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin al exponer las supuestas fortunas ilícitas del círculo cercano de Putin.

En 2020 fue envenenado mientras hacía campaña en Siberia y trasladado de urgencia a Alemania, donde pasó meses recuperándose.

Tras regresar a Rusia en enero de 2021, fue encarcelado y condenado por una serie de cargos, incluidos “extremismo”.

Desde prisión, continuó su campaña contra Putin y criticó su invasión de Ucrania.

Las autoridades rusas dijeron que murió repentinamente el 16 de febrero de 2024, tras enfermar mientras caminaba después del almuerzo en su colonia penal.

Tras su muerte, las autoridades se negaron durante días a entregar el cuerpo a sus familiares, lo que aumentó las sospechas entre sus seguidores.

Navalnaya ha sostenido que su esposo fue asesinado por orden de Putin, una acusación que repitió este miércoles.

“Vladimir Putin es culpable del asesinato de mi esposo, Alexéi Navalny”, afirmó.

Con AFP y Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más