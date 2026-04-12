Lo esencial:
- Se suspenden las conversaciones: J. D. Vance explica que Estados Unidos no pudo obtener su demanda fundamental de un compromiso de que Irán no buscará un arma nuclear.
- Irán se compromete a una cuarta ronda de conversaciones con Estados Unidos, mientras las diferencias persisten.
- Guardia Revolucionaria advierte sobre "respuesta contundente" contra barcos militares que transiten por el estrecho de Ormuz.
- La Casa Blanca confirmó el inicio de negociaciones directas en Islamabad a través de una mesa tripartita entre Estados Unidos, Irán y Pakistán.
- Las agencias Fars, Tasnim, Mehr e Isna informaron del inicio de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad.
- Donald Trump anunció que Estados Unidos ha iniciado la limpieza de minas en el estrecho de Ormuz tras hundir los 28 barcos minadores de Irán.
- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabeza una delegación junto a Jared Kushner y Steve Witkoff.
- El ministerio de Salud de Líbano informó de la muerte de 18 personas, incluidos tres trabajadores de emergencia, tras ataques en el distrito de Nabatiyeh y Sidón.
- Emmanuel Macron y Recep Tayyip Erdoğan hicieron un llamado conjunto a un alto el fuego en Líbano y a la protección de la navegación en el estrecho de Ormuz.
A continuación, la información más relevante del 11 de abril relacionada con el conflicto en Medio Oriente y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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