Lo esencial:

A continuación, la información más relevante del 11 de abril relacionada con el conflicto en Medio Oriente y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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