Un argentino, un español y un búlgaro fueron apresados por las autoridades venezolanas y acusados de formar parte de un complot para sabotear las elecciones de gobernadores y alcaldes en las que no participan las fuerzas de oposición que lidera María Corina Machado. El Ministerio de Exteriores de España informó que uno de sus ciudadanos había sido liberado posteriormente.

Las autoridades venezolanas anunciaron la detención de tres ciudadanos —un argentino, un español y un búlgaro— acusados de integrar una supuesta conspiración internacional que tendría como objetivo sabotear la realización de las elecciones regionales y locales previstas para el domingo. El Ministerio de Exteriores de España informó el jueves que uno de sus ciudadanos había sido liberado posteriormente.

Diosdado Cabello, designado ministro del Interior por Nicolás Maduro y número dos en la nomenclatura chavista, informó el miércoles que un ciudadano argentino, uno búlgaro y un español, habían sido apresados tras su ingreso en el país. Aunque no proporcionó detalles del procedimiento ni informó las identidades de los detenidos, Cabello acusó al ciudadano español de estar presuntamente "vinculado a mafias del narcotráfico".

Los gobiernos de los tres países afirmaron que los detenidos trabajaban para una empresa de seguridad informática, según reseñó el diario español 'El País', que informó también que el ciudadano argentino también había sido liberado.

Según Cabello, los tres formaban parte de un plan para sabotear, por la vía de la violencia, las elecciones con el uso de "explosivos" y acusó a la líder de la oposición, María Corina Machado, de estar "detrás” de los planes que —afirmó— incluían ataques a embajadas, sedes policiales, hospitales e instalaciones del sistema eléctrico nacional.

En las últimas semanas, el régimen venezolano ha denunciado —sin pruebas— varios complots contra la realización de los comicios, que están previstos para el domingo y que se celebrarán en medio de un ambiente general de apatía y desconfianza en las autoridades electorales, tras las denuncias de fraude que aún pesan sobre las presidenciales de julio de 2024 y tras la juramentación de Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentase escrutinios detallados.

Hasta el lunes, las autoridades habían detenido a 38 personas señaladas de ser "mercenarios". Al menos 17 de ellos son extranjeros, otros 21 tienen nacionalidad venezolana, algunos de los cuales habían emigrado y fueron detenidos tras su retorno al país.

El lunes, Caracas anunció la suspensión de vuelos desde y hacia Colombia, a la que acusó también de albergar a mercenarios que atentaría contra los comicios. Ante el cierre de este puente aéreo, la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó de manera sorpresiva el jueves el "reinicio de las operaciones aéreas" con Venezuela, que mantenían suspendidos los vuelos comerciales desde julio de 2024, cuando el gobierno de José Raúl Mulino se negó a reconocer a Maduro como presidente electo.

Machado, que continúa en la clandestinidad, llamó el 15 de mayo a boicotear las elecciones, reiterando la denuncia sobre el robo de las presidenciales que —asegura— ganó Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 75 años designado a última hora por Machado para representar a la oposición.

González Urrutia afirmó el jueves que los comicios regionales y legislativos fueron convocados para disimular la "ilegitimidad" del chavismo. "El 25 de mayo no es una elección. Es un evento organizado por el régimen para disimular su ilegitimidad", escribió en un mensaje publicado en la red social X. González se encuentra exiliado en España desde septiembre pasado.

Ante la falta de interés de la población, el gobierno de Maduro ha intensificado los llamados a la movilización. El miércoles, Maduro prometió financiar proyectos y entregar recursos como “motivación” a sectores con mayor participación en los comicios, en los que se elegirá a gobernadores y alcaldes, en un proceso prácticamente sin competencia.

El Esequibo y el conflicto con Guyana

Los comicios del próximo domingo incluirán, por primera vez en Venezuela, una elección de dieciséis cargos para el Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que administra Guyana y sobre el que Caracas mantiene un reclamo y una disputa que data del siglo XIX.

Caracas insiste en elegir a un gobernador, ocho diputados a la Asamblea Nacional (AN) y siete miembros del consejo legislativo regional en un territorio que no controla y en el que no tiene presencia ni representación. Las elecciones en esta zona son vistas como simbólicas o un simulacro: las autoridades no podrán desplegar centros electorales o mesas dentro del territorio y una supuesta sede de gobierno local estará en el poblado de Tumeremo, dentro de Venezuela y no en el Esequibo.

Los comicios en el Esequibo desafían también a la Comunidad del Caribe (Caricom) —con sede en Georgetown— y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que pretende fallar sobre la controversia y que ha instado a las autoridades venezolanas a no celebrar comicios en el área.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reafirmó el miércoles su posición de que su país no entregará "ahora ni nunca" ninguna parte del Esequibo a Venezuela. "Guyana no está preparado para que ni una pulgada (2,54 centímetros) se dé ni se ceda, ahora o nunca", enfatizó Ali a periodistas tras un evento oficial.

Con EFE y medios locales.

