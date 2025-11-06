Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, pasó de ser un legislador local prácticamente desconocido a liderar la ciudad más grande de EE. UU.. Un meteórico ascenso impulsado por sus promesas progresistas a una población con ganas de cambio. Este exrapero, nacionalizado estadounidense en 2018, se define políticamente como “progresista y musulmán”, un perfil que irrita a los republicanos. Donald Trump incluso lo llamó “loco comunista”.

"La esperanza vive". Estas fueron las palabras que Zohran Mamdani dirigió a sus partidarios la noche del 4 de noviembre tras confirmarse su victoria en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. El joven progresista enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política".

"Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", afirmó.

Desconocido para el gran público hace unos meses, este político de 34 años del ala izquierda del Partido Demócrata había estado en el centro de las miradas durante los últimos meses, tras haber ganado las primarias de su formación al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien luego se presentó a las elecciones como independiente.

En la escena política estadounidense, varias destacadas figuras demócratas lo exaltaron, entre ellas Bernie Sanders, quien afirmó en X que Zohran Mamdani se había “enfrentado al 'establishment' político, económico y mediático y lo había derrotado”.

"Los multimillonarios y los grupos de presión volcaron millones contra ti y nuestro sistema de financiación pública. Y ustedes ganaron", declaró Alexandria Ocasio-Cortez, lanzando una flecha contra Cuomo -que había recibido el apoyo notable del multimillonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg-.

Por su parte, el expresidente Bill Clinton felicitó a Zohran Mamdani por su “campaña bien llevada” y otros destacados demócratas neoyorquinos, como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, también saludaron su éxito, aunque varios no llamaran a votar por él en las elecciones de este 4 de noviembre.

En el campo republicano, este florecimiento político del candidato neoyorquino también generó numerosas reacciones, sobre todo de Donald Trump.

"Por fin ha ocurrido, los demócratas han cruzado la línea. Zohran Mamdani es un completo loco comunista (…) He visto a muchos izquierdistas radicales en el pasado, pero este es un poco más ridículo que el resto", escribió en su plataforma Truth Social tras las primarias.

Y mientras avanzaba la campaña, Trump no solo amenazó con represalias contra la ciudad, sino que también insinuó que podría arrestar y deportar a Mamdani si ganaba.

Mamdani nació en Uganda, donde pasó su primera infancia, pero se crio en la ciudad de Nueva York y se nacionalizó estadounidense en 2018.

Activista y "rapero de segunda"

Hace solo unos años, Zohran Mamdani parecía estar muy lejos de su meteórico ascenso en la escena política neoyorquina.

Nacido el 18 de octubre de 1991 en Kampala (Uganda), vivió brevemente con su familia en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) antes de trasladarse a Nueva York a los 7 años.

Su madre, Mira Nair, es una reputada cineasta india que ganó el León de Oro del Festival de Venecia en 2001 por su película ‘La boda del monzón’. Su padre, Mahmood Mamdani, es un reconocido historiador indo-ugandés, autor del libro ‘Salvadores y supervivientes’ sobre la guerra de Darfur y actualmente profesor de Antropología en la Universidad de Columbia.

Zohran Mamdani estudió en el Bronx High School of Science, un instituto especializado donde cofundó el primer equipo de críquet del centro. Tras graduarse en 2010, se trasladó a Maine en el Bowdoin College, donde se licenció en Estudios Africanos en 2014 y cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina, su primer compromiso en defensa de la causa palestina.

De vuelta a Nueva York, en Queens, trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias. En este puesto, Zohran Mamdani “ayudó a propietarios afroamericanos de bajos ingresos a luchar contra los desahucios y conservar sus casas”, según la página oficial de su biografía. Fue también este compromiso el que le impulsó a presentarse a las elecciones y ser elegido por primera vez en la Asamblea de Nueva York en 2020.

Al mismo tiempo, Zohran Mamdani también es muy conocido en la escena local del hip-hop. Bajo el seudónimo de 'Young Cardamom' en el instituto, y más tarde 'Mr. Cardamom', intentó hacerse un nombre como rapero en el barrio de Astoria. Parte del vídeo de su canción “Nani” se rodó en el andén de la estación de metro de Astoria Boulevard. Años más tarde, iría allí a recaudar fondos para su campaña electoral a la Asamblea de Nueva York.

Para Zohran Mamdani, que se describe a sí mismo como un “rapero de segunda”, la música y la política están ligadas, como declaró al medio estadounidense 'The Indypendent' en 2020:

"Puedes tener una idea de dónde tiene lugar el debate político, qué forma debe adoptar la música y dónde debe sonar, pero tiene que estar en sintonía con la realidad. Lo que me llevó a hacer un vídeo en el andén del metro de Astoria Boulevard me llevó a dirigirme a los votantes en ese mismo andén: eso es lo que refleja nuestras vidas reales. Ahí es donde está realmente la gente".

Compromiso con las clases medias y trabajadoras y con los palestinos

Políticamente, Zohran Mamdani afirmó en un vídeo de campaña que su prioridad es apelar a las “clases medias y trabajadoras”. También se presentó como "un antídoto contra la Administración Trump y el odio y la división que crea".

Su credo es sencillo: quiere “recortar gastos y hacer la vida más fácil” en Nueva York. Entre otras medidas, el candidato demócrata defiende la congelación de los alquileres, autobuses gratuitos, inversión en programas de salud mental, guarderías gratuitas y tiendas municipales de alimentación. También es partidario de elevar el salario mínimo a 30 dólares la hora de aquí a 2030, desde el nivel actual de 15,5 a 16,5 dólares, y al mismo tiempo subir los impuestos a los neoyorquinos más ricos.

Este programa le ha valido críticas de los republicanos e incluso dentro de su propio campo político. Andrew Cuomo, en particular, criticó su inexperiencia en la gestión de la mayor ciudad de Estados Unidos.

“Estoy orgulloso de no tener la experiencia de corrupción, escándalo y desgracia de Andrew Cuomo”, replicó el exrapero, en referencia a que Cuomo dimitió como exgobernador del Estado de Nueva York a raíz de un escándalo sexual en 2021.

Zohran Mamdani también proclama su fe musulmana, lo que ha provocado numerosos ataques islamófobos en las redes sociales. Con su triunfo, se convierte en el primer alcalde de confesión musulmana al frente de la ciudad de Nueva York.

Esta figura emergente del Partido Demócrata también reivindicó un claro compromiso con los palestinos. En concreto, participó en una huelga de hambre de cinco días para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza a finales de 2023.

“No veía tanto entusiasmo desde Barack Obama”

Zohran Mamdani ha calificado la situación en Gaza de “genocidio” y en su campaña se comprometió a detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu -sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional-, si pone un pie en Nueva York. Dos puntos en los que su compromiso contrasta con el 'establishment' demócrata.

Estas posturas le valieron críticas durante la campaña de las primarias por parte de Andrew Cuomo, que le acusó repetidamente de atizar el odio antisemita. Zohran Mamdani se defendió diciendo: “Repetí en cada oportunidad que no había lugar para el antisemitismo en esta ciudad, en este país”.

“Zohran Mamdani es demasiado extremista para una ciudad que ya está al límite”, dijo Curtis Sliwa, que era el candidato republicano a la Alcaldía de Nueva York.

Mientras, para Letitia James, fiscal general de Nueva York, el entusiasmo que rodea a Zohran Mamdani recuerda al de un expresidente de Estados Unidos: “No veía tanto entusiasmo desde Barack Obama”.

Está por verse si Mamdani conseguirá ejecutar sus políticas en medio de las amenazas de Trump.

El ya alcalde, por su parte, arrancó suavizando el tono, afirmando que le plantaría cara a Trump, pero que estaba dispuesto "no solo a hablar con él, sino a trabajar si eso significa cumplir (con la promesa de) bajar el costo de vida" para los neoyorquinos.

