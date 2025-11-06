Un conductor embistió a un grupo de personas en la isla de Olerón, en el oeste de Francia, el miércoles 5 de noviembre, provocando al menos cinco heridos, varios de gravedad. El atacante, de quien las autoridades dijeron que es conocido por ser consumidor de alcohol y drogas, gritó "¡Alá es grande!" al momento del arresto.

Un hombre de 35 años atropelló "deliberadamente" este miércoles 5 de noviembre a peatones y ciclistas en una calle de la isla francesa de Olerón, en la costa atlántica, anunciaron las autoridades.

El ataque dejó al menos cinco heridos, dos de los cuales se encuentran "en estado de emergencia absoluta", explicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"No se dejó detener, prendió fuego a su vehículo, en el que (…) podría haber una o varias botellas de gas, pero eso lo confirmará la investigación", agregó, añadiendo que el sospechoso había sido detenido y estaba siendo interrogado.

La Justicia investiga los hechos como un "intento de asesinato", aunque, de momento, se desconocen los motivos del ataque, indicó a AFP Arnaud Laraize, fiscal de La Rochelle.

Laraize añadió que el atacante gritó "¡Alá es grande!" en árabe, al momento de su detención. "Sin embargo, el móvil no está confirmado y la investigación deberá ser determinado", precisó el representante del ministerio público.

El detenido tiene antecedentes por delitos comúnes. El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario 'Le Parisien' que el hombre era conocido por "numerosos incidentes", "principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol".

Una fiscal adjunta de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) se desplazó al lugar "en calidad de observadora", aunque hasta el final de la tarde del miércoles, la PNAT "no se ha hecho cargo" del caso y la investigación sigue en manos de la Fiscalía de La Rochelle.

Lydie Claudiere, residente de Olerón de 72 años, afirmó que nunca pensó vivir un atropellamiento de este tipo en su localidad. "Algo tan desquiciado o fanático, uno simplemente no cree que sea posible. Nos sentimos seguros aquí, nos sentimos como en una isla tranquila”, aseguró a Reuters.

El atropellamiento se produce en la antesala del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis.

Con RFI y Reuters.

