La UEFA avanza hacia una votación para suspender a su federación miembro Israel por la guerra en Gaza, dijeron el jueves a la agencia AP personas familiarizadas con la propuesta.

Se espera que la mayoría de los 20 miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA apoyen el llamado a suspender a los equipos israelíes de los partidos internacionales, dijeron dos fuentes que declararon bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Tal paso evitaría que los equipos nacionales y de clubes israelíes jueguen en competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo del próximo año. El equipo masculino de Israel está listo para reanudar su campaña de clasificación para la Copa del Mundo en dos semanas, con partidos fuera de casa contra Noruega e Italia.

No está claro si el organismo mundial de fútbol (FIFA) apoyará la exclusión de Israel, dadas las estrechas relaciones entre el líder de esa entidad, Gianni Infantino, y el presidente Donald Trump.

El apoyo de la administración Trump para asegurar la Copa del Mundo y procesar visas para jugadores, funcionarios y potencialmente cientos de miles de fanáticos visitantes, se considera clave para que la FIFA ofrezca un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que trabajará para detener cualquier esfuerzo que intente prohibir al equipo de Israel de la Copa del Mundo.

El consejo rector de la FIFA tiene previsto reunirse en Zúrich la próxima semana. El consejo de 37 miembros incluye a ocho de la UEFA.

La FIFA se negó a comentar al respecto este 25 de septiembre. Infantino se encuentra esta semana en la oficina satélite de la FIFA en la Torre Trump en Manhattan, mientras asiste a eventos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Demandas crecientes

Los llamados para excluir a Israel del fútbol y otros deportes han aumentado en las últimas semanas, en medio de una protesta por el costo humanitario de su campaña militar en Gaza. La semana pasada, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que Israel debería ser excluido de los eventos deportivos internacionales al igual que Rusia, que fue marginada después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

A principios de esta semana, siete expertos independientes que trabajan con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a la FIFA y la UEFA a suspender a Israel de las competiciones internacionales.

La UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, mostraron una visión más dura sobre Israel el mes pasado cuando se mostraron pancartas con los mensajes "Dejen de matar niños" y "Dejen de matar civiles" durante los actos previos al partido de la Supercopa de Europa entre los campeones de la UEFA Champions League, PSG, y la Europa League,Tottenham, disputado en Udine, Italia.

La discusión sobre si prohibir a Israel de los deportes internacionales se produce cuando este país enfrenta crecientes críticas y aislamiento por su campaña militar, lanzada en respuesta al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El 16 de septiembre, Israel fue acusado de cometer genocidio en Gaza por una comisión de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El ministro de Deportes y Cultura de Israel, Miki Zohar, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de la federación de fútbol de Israel, Moshe Zuares, han estado trabajando "intensamente tras bastidores" para bloquear los esfuerzos para expulsar al país de la UEFA, dijo este 25 de septiembre la oficina de Zohar.

"El paso correcto ahora es actuar responsablemente con los profesionales y no hacer declaraciones, y así es como están actuando todas las partes involucradas en los esfuerzos. Abordaremos esto más adelante", detalló el ministro.

Antecedentes recientes

La decisión de prohibir a Rusia en 2022 fue impulsada en parte por una franja de federaciones miembrosde la UEFA, que se negaron a jugar partidos programados contra oponentes rusos. Ningún equipo nacional o de clubes en Europa se ha negado hasta ahora a jugar contra un oponente israelí, aunque los líderes del fútbol en Noruega e Italia han expresado públicamente su malestar en las últimas semanas.

La federación noruega de fútbol también se comprometió a donar sus ganancias de la venta de entradas del partido del 11 de octubre en Oslo contra Israel al trabajo humanitario en Gaza de Médicos Sin Fronteras.

Tanto el italiano Gabriele Gravina como la noruega Lise Klaveness son miembros electos del Comité Ejecutivo de la UEFA, que podría votar sobre la suspensión de Israel.

Zuares, el presidente de la federación israelí de fútbol, también está en el panel, al igual que Nasser Al-Khelaïfi, miembro del gobierno qatarí que es presidente y propietario del campeón europeo PSG.

Israel enfureció a Qatar, un influyente aliado de Estados Unidos que ha sido un mediador clave durante la guerra, con un ataque aéreo el 9 de septiembre contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar.

En la final de la UEFA Champions League, los fanáticos del PSG mostraron una pancarta que decía "Detengan el genocidio en Gaza" en francés. La UEFA no abrió un caso disciplinario, a pesar de tener reglas contra los mensajes políticos dentro de los estadios.

El 24 de septiembre el club israelí Maccabi Tel Aviv jugó contra el PAOK de Grecia en la Europa League organizada por la UEFA. Hubo protestas pro-palestinas fuera del estadio en Tesalónica y una pancarta de "Alto al genocidio" desplegada en el interior.

