Lo esencial:

  • El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que están preparados varios borradores sobre un posible acuerdo para terminar la guerra rusa, incluidas las garantías de seguridad a Kiev.
  • El Ejército ucraniano confirmó que sus tropas se retirarn de la asediada ciudad de Siversk, en el este del país invadido.
  • Más de 600 drones y decenas de misiles fueron lanzados contra el sector energético de Ucrania durante la noche, denunció la primera ministra ucraniana. 
  • Kiev reporta al menos tres muertos, entre ellos un niño de cuatro años, tras nueva ola de ataques rusos.
  • Las defensas aéreas ucranianas se activaron y la población fue obligada a refugiarse tras un nuevo ataque aéreo ruso contra Kiev

  • De manera preventiva, las Fuerzas Armadas de Polonia desplegaron aviones propios y aliados en su espacio aéreo tras ataques rusos cerca de la frontera ucraniana.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 23 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales 

