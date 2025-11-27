Lo esencial:
- Moscú afirma que 118 drones ucranianos fueron derribados durante la noche del 26 al 27 de noviembre.
- Euroclear alerta que usar activos rusos congelados para un préstamo a Ucrania podría elevar el costo de endeudamiento de la UE.
- Hungría anuncia su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania.
- El ministro de Exteriores ucraniano adelantó que los equipos de negociación se reunirán en un futuro próximo.
- Rusia aseguró haber avanzado en la ciudad estratégica de Pokrovsk.
A continuación, la información más relevante del 27 de noviembre en la guerra en Ucrania:
