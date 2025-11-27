Lo esencial: 

  1. Moscú afirma que 118 drones ucranianos fueron derribados durante la noche del 26 al 27 de noviembre. 
  2. Euroclear alerta que usar activos rusos congelados para un préstamo a Ucrania podría elevar el costo de endeudamiento de la UE.
  3. Hungría anuncia su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania.
  4. El ministro de Exteriores ucraniano adelantó que los equipos de negociación se reunirán en un futuro próximo.
  5. Rusia aseguró haber avanzado en la ciudad estratégica de Pokrovsk.

A continuación, la información más relevante del 27 de noviembre en la guerra en Ucrania

Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales. 

