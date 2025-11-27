Lo esencial:

Moscú afirma que 118 drones ucranianos fueron derribados durante la noche del 26 al 27 de noviembre. Euroclear alerta que usar activos rusos congelados para un préstamo a Ucrania podría elevar el costo de endeudamiento de la UE. Hungría anuncia su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano adelantó que los equipos de negociación se reunirán en un futuro próximo. Rusia aseguró haber avanzado en la ciudad estratégica de Pokrovsk.

A continuación, la información más relevante del 27 de noviembre en la guerra en Ucrania:

Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más