Un total de 125 personas sospechosas de planear ataques para Año Nuevo en nombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fueron detenidas este miércoles en Turquía, en una amplia operación coordinada por la Policía y la Gendarmería en 25 de las 81 provincias del país.

Los arrestos se producen apenas dos días después de un enfrentamiento armado en la provincia de Yalova que dejó nueve muertos, entre ellos tres policías y 6 presuntos yihadistas, y en medio de un refuerzo sin precedentes de las medidas de seguridad en las principales ciudades.

Redadas coordinadas

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que las detenciones forman parte de una serie de operaciones preventivas iniciadas tras informes de inteligencia que advertían de planes del EI para atacar las celebraciones de Año Nuevo. Solo un día antes, las autoridades habían anunciado la captura de 357 sospechosos de pertenecer a la organización yihadista, incluidos 127 en Ankara y Estambul. Según fuentes oficiales, al menos 41 de los detenidos en Estambul estarían directamente implicados en la preparación de atentados.

Las redadas se llevaron a cabo en ciudades clave como Estambul, Ankara, Esmirna, Bursa y Yalova, y se extendieron a lo largo de las últimas dos semanas. El lunes, durante uno de estos operativos en Yalova, miembros de una presunta célula del EI abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad que irrumpían en una vivienda utilizada como escondite.

El enfrentamiento se saldó con la muerte de seis sospechosos yihadistas y tres agentes, mientras que otros ocho policías y un vigilante municipal resultaron heridos. Las autoridades precisaron que todos los militantes abatidos o detenidos eran ciudadanos turcos.

Antecedentes yihadistas

El recuerdo del atentado del 1 de enero de 2017 sigue marcando la estrategia de seguridad del país. En aquella madrugada, un atacante vinculado al EI asesinó a 39 personas en una discoteca de Estambul, uno de los episodios más sangrientos atribuidos al grupo en territorio turco.

Desde entonces, las autoridades redoblan cada año la vigilancia en torno a las celebraciones de fin de año. Para esta ocasión, la oficina del gobernador de Ankara anunció el despliegue de más de 20.000 agentes en más de 640 puntos de la capital, mientras que en Estambul se movilizarán unos 50.000 efectivos.

Las operaciones en Turquía coinciden con un contexto de renovada actividad del EI en la región y a nivel global. En Siria, fuerzas locales y estadounidenses intensificaron sus acciones contra la organización. Las fuerzas de seguridad sirias informaron que Taha al-Zoubi, identificado como el líder del EI en el área de Damasco, fue capturado, y que Mohammed Shahadeh, un alto comandante del EI en Siria, murió.

