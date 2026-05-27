Lo esencial: 

  • Donald Trump asegura que ningún país controlará el estrecho de Ormuz si hay un acuerdo con Teherán; un alto funcionario iraní indicó que ese sigue siendo un punto conflictivo de las negociaciones.
  • Irán aseguró que recibió borrador inicial para un pacto con EE. UU., pero Washington señaló que esa información era “falsa”.
  • Oficial de la Guardia Revolucionaria iraní asegura que reanudación de la guerra es “improbable”, pero advierte una respuesta si EE. UU. vuelve a atacar.
  • El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, asegura que un acuerdo con Irán aún es posible, pese a las últimas embestidas.
  • Corea del Sur afirma que un misil iraní probablemente estuvo involucrado en el ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz.

A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 27 de mayo:

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