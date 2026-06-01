Lo esencial:
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Donald Trump asegura que Israel y Hezbolá acordaron cesar los ataques mutuos y agregó que las conversaciones con Irán continúan a "un ritmo rápido".
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ataques contra los suburbios del sur de Beirut, controlados por Hezbolá, lo que indica una mayor escalada de la guerra.
- El anuncio de Netanyahu llega un día después de que Israel recrudeciera sus ataques en el sur del Líbano, con la toma de la fortaleza de Beaufort y la ampliación de su presencia más allá del río Litani.
- Irán responde que los ataques israelíes contra Líbano violan la tregua en curso entre EE. UU. y Teherán, ya que, asegura, Beirut está incluido, por lo que advierte “consecuencias”.
A continuación, las principales noticias sobre Medio Oriente este lunes 1 de junio:
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