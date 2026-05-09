Lo esencial:

Las fuerzas estadounidenses aseguran que atacaron dos petroleros vacíos con bandera iraní que, según sostuvieron, intentaron violar el bloqueo ordenado por Donald Trump.

Irán advirtió que a partir de ahora responderá militarmente a las medidas de bloqueo naval de EE. UU.

Emiratos Árabes Unidos afirma que interceptó drones y misiles lanzados desde Irán. Es al menos el tercer ataque que el país reporta desde que inició la tregua.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que impidió la entrada y salida de más de 70 buques cisterna de puertos iraníes

Donald Trump, insistió en que la tregua con Teherán se mantiene intacta, pese al cruce de ataques entre EE. UU. e Irán en el estrecho de Ormuz.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este viernes 8 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano:

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