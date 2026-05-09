Lo esencial: 

  • Las fuerzas estadounidenses aseguran que atacaron dos petroleros vacíos con bandera iraní que, según sostuvieron, intentaron violar el bloqueo ordenado por Donald Trump.
  • Irán advirtió que a partir de ahora responderá militarmente a las medidas de bloqueo naval de EE. UU.
  • Emiratos Árabes Unidos afirma que interceptó drones y misiles lanzados desde Irán. Es al menos el tercer ataque que el país reporta desde que inició la tregua.
  • El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que impidió la entrada y salida de más de 70 buques cisterna de puertos iraníes
  • Donald Trump, insistió en que la tregua con Teherán se mantiene intacta, pese al cruce de ataques entre EE. UU. e Irán en el estrecho de Ormuz.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este viernes 8 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano: 

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