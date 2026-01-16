Lo esencial:
- Donald Trump advirtió que podría imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su intención de tomar el control de Groenlandia.
- Un grupo de congresistas demócratas y republicanos de EE. UU., llegan a Copenhague, mientras aseguran a Dinamarca y Groenlandia que el Congreso no respaldará la toma de Groenlandia como amenaza el presidente Donald Trump.
- España sopesa si se suma a una misión de naciones europeas y miembros de la OTAN que anunciaron despliegue de tropas en Groenlandia.
- En la víspera, la Casa Blanca remarcó que el envío de fuerzas militares no disuadirá a Washington de su propósito en la isla semiautónoma, perteneciente a Dinamarca.
A continuación, las principales noticias en torno a Groenlandia este 16 de enero, ante la advertencia de Donald Trump de tomar la isla, sin descartar el uso de la fuerza:
