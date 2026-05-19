Lo esencial:
- Donald Trump asegura que varios líderes de países del golfo Pérsico le pidieron detener un ataque contra Irán "programado para mañana", debido a que están en medio de "negociaciones serias".
- Irán anunció la conformación de un nuevo organismo que se encargará de gestionar el estrecho de Ormuz.
- Los mediadores de Pakistán confirmaron que entregaron a EE. UU. una propuesta revisada de Teherán para acabar el conflicto.
- El Ejército israelí interceptó varias embarcaciones frente a las costas de Chipre, pertenecientes a la Florilla Global Sumud, que intentaron romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Este minuto a minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 18 de mayo, bajo las débiles treguas en Irán y Líbano:
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