Lo esencial:

Trump recuerda que el plazo de 10 días para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o acepte un acuerdo expira el lunes ; de lo contrario, amenaza con ataque a gran escala.

; de lo contrario, amenaza con ataque a gran escala. El OIEA confirma un impacto de proyectil cerca a la central nuclear de Bushehr que dejó a un guardia de seguridad muerto, sin registro de fuga radiactiva.

que dejó a un guardia de seguridad muerto, sin registro de fuga radiactiva. El ministro de Ciencia, Hossein Simaei Sarraf, califica como crímenes de lesa humanidad los "ataques directos del enemigo" contra 30 universidades de Irán.

El metanero indio Green Sanvi cruza con éxito el estrecho de Ormuz tras una negociación directa entre Nueva Delhi y Teherán.

tras una negociación directa entre Nueva Delhi y Teherán. Irán anunció que Irak queda exento de cualquier restricción de tránsito por el estrecho de Ormuz.

Un ataque aéreo de la coalición en la terminal fronteriza de Shalamcheh causa la muerte de un conductor iraquí y heridas a dos trabajadores iraníes.

El Hospital Italiano Libanés en Tiro sufre daños estructurales y 11 personas resultaron heridas tras bombardeos israelíes contra edificios cercanos, según el ministerio de Salud del Líbano.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante de la jornada relacionada con el escalamiento de la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

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