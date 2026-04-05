Lo esencial:
- Trump recuerda que el plazo de 10 días para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o acepte un acuerdo expira el lunes; de lo contrario, amenaza con ataque a gran escala.
- El OIEA confirma un impacto de proyectil cerca a la central nuclear de Bushehr que dejó a un guardia de seguridad muerto, sin registro de fuga radiactiva.
- El ministro de Ciencia, Hossein Simaei Sarraf, califica como crímenes de lesa humanidad los "ataques directos del enemigo" contra 30 universidades de Irán.
- El metanero indio Green Sanvi cruza con éxito el estrecho de Ormuz tras una negociación directa entre Nueva Delhi y Teherán.
- Irán anunció que Irak queda exento de cualquier restricción de tránsito por el estrecho de Ormuz.
- Un ataque aéreo de la coalición en la terminal fronteriza de Shalamcheh causa la muerte de un conductor iraquí y heridas a dos trabajadores iraníes.
- El Hospital Italiano Libanés en Tiro sufre daños estructurales y 11 personas resultaron heridas tras bombardeos israelíes contra edificios cercanos, según el ministerio de Salud del Líbano.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante de la jornada relacionada con el escalamiento de la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales
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