Lo esencial: 

  • Trump recuerda que el plazo de 10 días para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o acepte un acuerdo expira el lunes; de lo contrario, amenaza con ataque a gran escala.
  • El OIEA confirma un impacto de proyectil cerca a la central nuclear de Bushehr que dejó a un guardia de seguridad muerto, sin registro de fuga radiactiva. 
  • El ministro de Ciencia, Hossein Simaei Sarraf, califica como crímenes de lesa humanidad los "ataques directos del enemigo" contra 30 universidades de Irán
  • El metanero indio Green Sanvi cruza con éxito el estrecho de Ormuz tras una negociación directa entre Nueva Delhi y Teherán.
  • Irán anunció que Irak queda exento de cualquier restricción de tránsito por el estrecho de Ormuz
  • Un ataque aéreo de la coalición en la terminal fronteriza de Shalamcheh causa la muerte de un conductor iraquí y heridas a dos trabajadores iraníes. 
  • El Hospital Italiano Libanés en Tiro sufre daños estructurales y 11 personas resultaron heridas tras bombardeos israelíes contra edificios cercanos, según el ministerio de Salud del Líbano.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante de la jornada relacionada con el escalamiento de la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales 

France24

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