La cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) arranca este domingo en Santa Marta, Colombia, con la ausencia de la mayoría de jefes de Estado y en medio de un clima geopolítico tenso, dominado por las críticas al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el debate sobre la “triple transición” energética, digital y ambiental.

La ausencia de la mayoría de líderes latinoamericanos y europeos marca la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que comienza este domingo en Santa Marta.

En la ciudad colombiana se reunirán solamente nueve representantes de los 33 países de la CELAC y los 27 de la UE con el propósito de diseñar un nuevo modelo de integración internacional.

Esto en medio de las tensiones entre los mandatarios latinoamericanos y el presidente Trump por su despliegue naval en el Caribe y el hundimiento de lanchas supuestamente cargadas con drogas en los que han muerto más de 70 personas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El enfoque del encuentro será la "triple transición": energética, digital y ambiental, con el trasfondo de la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica.

Al mediodía de este domingo la cumbre será instalada con una sesión plenaria seguida de una ronda de intervenciones de los mandatarios participantes, la foto oficial y un almuerzo.

Petro y Costa copresiden una cita marcada por ausencias

La cumbre será copresidida por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Una cena por parte de Petro, en su calidad de anfitrión y de presidente pro tempore de la CELAC, dio la bienvenida el sábado a los participantes.

Una de las grandes ausentes es Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo que alimenta la percepción de una cumbre con liderazgo fragmentado.

El jefe de Gobierno español es, junto con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de los pocos líderes de peso que estarán en la cumbre.

Con ellos estarán también los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; Finlandia, Petteri Orpo; Países Bajos, Dick Schoof, y Croacia, Andrej Plenkovic, por el lado europeo.

De la región del Caribe acudirán, entre otros, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, quienes ya se encuentran en Santa Marta, además de los primeros ministros de Barbados, Mia Mottley; Guyana, Mark Phillips, y Belice, John Briceño.

A pesar de las ausencias, la cumbre intentará dar otro rostro a la integración entre los dos bloques, que suman más de mil millones de habitantes y un comercio birregional de unos 390.000 millones de euros (unos 451.180 millones de dólares) anuales.

Las tensiones con Washington marcan la agenda

El martes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que abordará los temas de Venezuela y el aumento de la presencia militar estadounidense en América Latina.

"La reunión de la CELAC solo tiene sentido ahora si es para discutir el tema de los buques de guerra estadounidenses", declaró Lula a la prensa en Belém, antes de la cumbre climática COP30.

Venezuela enfrenta un problema político que debe resolverse en el ámbito político, añadió Lula, quien dijo haberle expresado a Trump en una reunión reciente que América Latina es una región de paz, no de guerra.

Sánchez no hizo declaraciones al llegar el viernes por la noche a Santa Marta, pero en Belém (Brasil), donde asistió a la COP30, destacó que ese es el momento de "construir puentes, reforzar nuestra agenda bilateral con un continente que nos es muy próximo desde el punto de vista cultural e histórico, y también económico y comercial".

También confió en que culmine el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para forjar el área de libre comercio "más importante del mundo", según dijo.

"Frente a otros países y otras administraciones que se retraen en sí mismas (en alusión a Estados Unidos), lo que tiene que hacer Europa es lo que viene recetando España, abrirnos, construir puentes con otras sociedades y otros bloques regionales", añadió.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó al recibir al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: "Nos unen la historia, la lengua y los sueños de justicia social; nos guía la certeza de que juntos somos más fuertes para construir un futuro de paz, equidad y dignidad compartida en tiempos inciertos".

Negociación contrarreloj y posible cierre anticipado

Aunque la cumbre está programada para celebrarse el domingo y el lunes, los equipos negociadores de los dos bloques están procurando tener lista el domingo la Declaración de Santa Marta, con las decisiones más importantes del encuentro, lo que podría llevar a una terminación anticipada de la reunión.

La delegación de la UE permanecerá en Santa Marta hasta el lunes, día en que espera celebrar una reunión con los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La CELAC se gestó en 2010 como una alianza latinoamericana y caribeña sin Estados Unidos ni Canadá, acordada en la “Cumbre de la Unidad” de Playa del Carmen para articular posiciones propias de la región; en diciembre de 2011 quedó formalmente constituida en Caracas con jefes de Estado de 33 países y la “Declaración de Caracas”.

Desde entonces, la comunidad ha celebrado cumbres periódicas de mandatarios para coordinar agenda política e integración, por ejemplo, la cumbre de Buenos Aires 2023, donde se relanzó la concertación regional y se destacó el retorno de Brasil, y sigue sirviendo de foro para discutir temas sensibles de seguridad, economía y geopolítica.

Este año, la sombra de Estados Unidos se cierne sobre la cumbre: sus recientes ataques y el despliegue militar en el Caribe y en el Pacífico marcan el encuentro.

Con EFE, Reuters y fuentes locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más