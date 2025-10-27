Cinco derrotas consecutivas fueron suficientes para Lando Norris. Este 26 de octubre, el británico se impuso en el Gran Premio de Ciudad de México y tomó el comando de la clasificación de pilotos, arrebatándoselo a su compañero Oscar Piastri. Separados por apenas un punto tras esta sexta victoria de la temporada para Norris, los corredores de McLaren ponen el campeonato al rojo vivo cuando faltan cuatro válidas para cerrar la temporada.

Lando Norris recuperó el liderato del campeonato de manos de su compañero Oscar Piastri, al ganar el 26 de octubre en Ciudad de México para romper una racha de cinco derrotas consecutivas y crear un tenso impulso final por el título de Fórmula 1.

"Creo que es mi mejor actuación en todo un fin de semana", dijo Norris, quien comenzó desde la pole, nunca fue desafiado y ganó por 30 segundos.

La sexta victoria de la temporada para Norris fue su primera vez en lo más alto del podio desde que ganó el Gran Premio de Hungría a principios de agosto. Más importante aún, Norris se abalanzó sobre el reciente bajón en el que ha caído Piastri para reforzar el intento de los compañeros de equipo de destronar a Max Verstappen como campeón mundial.

Ahora Norris tiene una ventaja de un punto sobre Piastri con cuatro válidas restantes.

Norris abrió la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez detrás de Piastri por 14 puntos en la clasificación de pilotos. McLaren ya ha asegurado su segundo campeonato consecutivo de constructores y ahora busca poner fin al reinado de cuatro años de Verstappen como campeón mundial de F1 con cualquiera de sus pilotos.

Norris ahora está de vuelta en la cima de la clasificación por primera vez desde la quinta carrera de la temporada, en abril.

"Es un fin de semana a la vez", dijo Norris sobre un coro de abucheos de la multitud de 150,000 espectadores, que lo obligaron a hacer una pausa en su entrevista en la pista y reírse nerviosamente antes de continuar. "Estoy feliz, estoy concentrado en mí mismo, mantengo la cabeza baja, lo ignoro todo. Me guardo para mí y está funcionando".

Dijo después que no le importan los abucheos y tampoco sabe por qué se ríe cuando están dirigidos a él.

"La gente puede hacer lo que quiera, creo que eso es deporte", dijo Norris. "Pueden seguir haciéndolo si quieren, por supuesto que no lo quieres. Preferiría que la gente me animara".

Piastri remontó desde la séptima posición y aprovechó un adelantamiento tardío de George Russell para terminar quinto, una ganancia crítica, ya que permitió a Norris tomar una ventaja de solo un punto sobre él en la carrera por el campeonato.

Verstappen, por su parte, llegó a la Ciudad de México con tres victorias en las últimas cuatro carreras para volver a la contienda por el título. Terminó tercero con un auto de seguridad virtual tardío que impidió que el piloto de Red Bull pasara a Charles Leclerc por el segundo lugar.

Verstappen estaba 104 puntos detrás de Piastri hace seis carreras, pero se ha puesto en posición de luchar por un quinto título consecutivo. Ahora está a 36 unidades del liderato.

La brecha podría haber sido aún más estrecha si el coche de seguridad no hubiera limitado las posibilidades de Verstappen de pasar a Leclerc en las últimas dos vueltas.

"Quiero decir, ganas algo, pierdes algo, ¿verdad?", dijo Verstappen. "A veces el coche de seguridad funciona para ti y a veces funciona en tu contra".

Oliver Bearman terminó en cuarto lugar, el mejor de su carrera, para darle a Haas el segundo resultado entre los cuatro primeros en la historia del equipo.

La primera victoria de Norris en la Ciudad de México parecía un domingo fácil cuando cruzó la línea de meta muy por delante de Leclerc.

"Podía mantener mis ojos enfocados, y solo mantener la vista hacia adelante y concentrarme en lo que estaba haciendo", dijo Norris. "Una carrera bastante sencilla para mí, que es justo lo que buscaba".

Penalización de Hamilton

Lewis Hamilton estaba en la pelea temprana por su primer podio desde que se unió a Ferrari este año hasta que una penalización arruinó su carrera.

En la sexta vuelta se salió de la pista en una carrera por la tercera posición entre Verstappen y George Russell. Usó una ruta de escape en el recorrido y se reincorporó al campo en tercera posición, pero recibió una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y ganar posición en su regreso.

Hamilton lanzó un improperio para expresar su descontento con la penalización.

Ferrari ha pasado un año entero sin una victoria, ya que la de Carlos Sainz Jr. el año pasado en Ciudad de México fue la última vez que uno de sus pilotos ocupó el primer lugar en el podio.

Aun así, Ferrari pasó al segundo lugar en el campeonato de constructores y Leclerc logró su segundo podio consecutivo. Fue tercero el fin de semana anterior en el Gran Premio de Estados Unidos y dijo que estaba sorprendido de respaldar esa aparición en la Ciudad de México.

"Creo que no esperábamos replicar lo que hemos hecho en Austin", dijo Leclerc. "Sabíamos que en Austin había hecho la ejecución perfecta, pero también sabíamos que en el papel tal vez no teníamos el ritmo que tenían McLaren o Red Bull. Estar en el podio en esa carrera fue una sorpresa, pero logramos hacerlo de nuevo y un escalón más alto en el podio aquí".

