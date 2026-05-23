Lo esencial:

El Comando Central de EE. UU. (Centcom) asegura que sus efectivos militares mantienen una “máxima preparación” en la región para “hacer cumplir” el bloqueo contra los puertos iraníes.

El canciller de Irán, Abbas Araqchi, se reunió con su homólogo paquistaní para discutir propuestas sobre un acuerdo entre Teherán y Washington.

Las dos partes mantienen desavenencias en torno a las reservas de uranio y el control del estrecho de Ormuz.

La cadena saudita ‘Al Arabiya’ publica lo que asegura es un borrador final aún no aprobado sobre un pacto entre las dos partes que podría anunciarse en las próximas horas.

Al menos seis paramédicos fueron asesinados en Líbano por nuevos ataques israelíes, señaló el Ministerio de Salud del país atacado.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este viernes 22 de mayo, mientras se aceleran las negociaciones para intentar un acuerdo a largo plazo entre Irán y EE. UU.:

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