Lo esencial:
- El Comando Central de EE. UU. (Centcom) asegura que sus efectivos militares mantienen una “máxima preparación” en la región para “hacer cumplir” el bloqueo contra los puertos iraníes.
- El canciller de Irán, Abbas Araqchi, se reunió con su homólogo paquistaní para discutir propuestas sobre un acuerdo entre Teherán y Washington.
- Las dos partes mantienen desavenencias en torno a las reservas de uranio y el control del estrecho de Ormuz.
- La cadena saudita ‘Al Arabiya’ publica lo que asegura es un borrador final aún no aprobado sobre un pacto entre las dos partes que podría anunciarse en las próximas horas.
- Al menos seis paramédicos fueron asesinados en Líbano por nuevos ataques israelíes, señaló el Ministerio de Salud del país atacado.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este viernes 22 de mayo, mientras se aceleran las negociaciones para intentar un acuerdo a largo plazo entre Irán y EE. UU.:
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